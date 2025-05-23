Мольфар Макс Гордеев рассказал, как каждый человек может «расшифровать» послание от своего ангела-хранителя на июнь.

А какие события ждут представителей каждого знака зодиака завтра, 24 мая, говорится в раскладе по картам Таро, который публикует сайт с гороскопами.



Овен — «Шут»

ВІДЕО ДНЯ

Овнам следует отпустить ситуацию и позволить себе действовать более спонтанно. День благоприятен для начала чего-нибудь нового. Но чрезмерное легкомыслие может вызвать неприятности.

Совет карт — Позвольте себе немного свободы, но не теряйте связи с реальностью.

Телец — «Влюбленные»

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Тельцам придется делать выбор, который может повлиять на их финансовое будущее. Вы сможете увидеть перспективы, но не дайте эмоциям затмить здравый смысл. Могут появиться предложения, которые выглядят слишком привлекательно, чтобы быть правдой.

Совет карт — Прежде чем действовать, подумайте дважды и посоветуйтесь с тем, кому доверяете.

Близнецы — «Звезда»

Для Близнецов день станет настоящим подарком судьбы. В новых знакомствах может появиться человек, с которым свяжется ваше будущее. Используйте момент, чтобы заявить о себе или продвинуть свои идеи.

Совет карт — Старайтесь не распыляться и сконцентрируйтесь на том, что действительно важно для вас.

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Рак — «Сила»

Раки могут почувствовать приток внутренней энергии, но нужно проявить терпение и контролировать эмоции. Возможна встреча с человеком, который вдохновит вас и разбудит давно забытые чувства.

Совет карт — День благоприятный для преодоления страхов и восстановления эмоционального баланса.

Лев — «Отшельник»

Львам стоит замедлиться и прислушиваться к своему внутреннему голосу. Вам не нужно участвовать во всех событиях — пусть другие немного подождут. Постарайтесь быть честными с собой и партнером.

Совет карт — День хорошо подойдет для самостоятельной работы или переосмысления жизненного курса.

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Дева — «Колесо Фортуны»

Дев ждет крутой поворот событий: то, что казалось стабильным, может резко измениться. Особенно важно проверять поступающую извне информацию. Вам придется сделать выбор: плыть по течению или взять управление в свои руки.

Совет карт — Обстоятельства могут сыграть вам на руку — но только в том случае, если вы будете сохранять спокойствие.

Весы — «Правосудие»

Весам следует быть особенно внимательными в диалогах и переговорах. Соблюдать баланс и ответственность за каждое принятое решение. Возможно, возникнет конфликт с близким человеком из-за вашей привычки все критиковать.

Совет карт — День подходит для юридических дел, подписания документов и наведения порядка в финансах.

Скорпион — «Страшный Суд»

Скорпионы на пороге внутреннего пробуждения. Пора закрыть гештальты и отпустить прошлое. Не стоит планировать слишком много: день может принести эмоциональные колебания.

Совет карт — занятие саморефлексией и очищением от оскорблений поможет освободить место для нового.

Стрелец — «Луна»

Стрельцам завтра придется столкнуться с тем, о чем вы давно пытались забыть. Возможно возвращение человека, с которым у вас были сильные чувства. Встреча может вызвать бурю эмоций и заставить вас переосмыслить свои взгляды.

Совет карт — Занятия творчеством помогут снять внутреннее напряжение.

Козерог — «Маг»

Козерогам важно не распыляться — ваши ресурсы нужны для достижения конкретных целей. В вашем окружении может быть человек, не радующийся вашим успехам — не стоит делиться с ним планами. День благоприятен для заключения сделок и обучения.

Совет карт — Вам стоит отдохнуть в кругу тех, кто вас по-настоящему поддерживает.

Водолей — «Императрица»

Водолеям следует направить усилия на улучшение отношений со второй половинкой или друзьями — особенно если в последнее время возникали напряжения. Также удачный день для занятий творчеством и финансовыми вопросами.

Совет карт — Вам нужно быть внимательными к сигналам тела — они подскажут, какая вам именно нужна забота о себе.

Рыбы — «Солнце»

Рыбам день обещает доставить радость, легкость и, возможно, неожиданный финансовый успех. Вы почувствуете себя особенно уверенно, и это привлечет к вам нужных людей. У вас возможны финансовые поступления, но потратить их нужно с умом.

Совет карт — Ваша энергия сейчас на пике — используйте ее для того, чтобы по-настоящему засиять.

А о том, кому лето принесет богатство, читайте в гороскопе на сайте «ФАКТОВ».

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