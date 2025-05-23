Тельцам лучше уберечь нервы, а Скорпионам стоит уделить внимание родственникам: гороскоп на 23 мая и срочное послание от мольфара на июнь

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 23 мая. Негативные эмоции, которые могут переполнять нас в этот день, могут привести к ссорам и скандалам, которых желательно избегать, информирует ТСН.

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Козерог

Старайтесь избегать токсичных людей всегда, но сегодня — особенно. Их негативные эмоции могут не только испортить настроение, но и разрушить все намеченные с самого утра планы.

Водолей

В этот день растет вероятность встречи с человеком, который станет важной фигурой в вашей жизни. Она не только станет верным другом, но и поможет улучшить ваше материальное состояние.

Рыбы

Будьте аккуратны с теми людьми, которые часто провоцируют вас на негатив. Сегодня они постараются сделать это в худший момент, и, возможно, лишат вас продуктивного настроения.

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Овен

Этот день идеально подходит для заключения финансовых сделок. Если планируете подписать важный договор или совершить крупную покупку, не теряйте времени — успех гарантирован.

Телец

Самое важное сегодня — держать эмоции под контролем. Вы можете почувствовать, как негативные чувства пытаются выйти наружу, но это принесет вред только вам, поэтому лучше сохраняйте спокойствие.

Близнецы

Будьте осторожны с токсичными людьми, особенно сегодня: они могут спровоцировать ссору без причины, забирая вашу энергию, которую лучше направить на достижение важных целей.

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Рак

В отношениях с любимым человеком старайтесь не обращать внимания на мелочи, которые могут вас раздражать. Вряд ли вы хотите разрушить отношения из-за чего-то незначительного.

Лев

Когда вы планируете будущее, обязательно записывайте все свои идеи. Это поможет не забыть важные моменты и позже реализовать самые ценные из них.

Дева

Не самый лучший день для решения рабочих вопросов. Отложите их хотя бы на несколько дней или до начала следующей недели — сегодня из этого не будет никакой пользы.

Весы

Будьте осторожны, поскольку сегодня велик риск получить травму, восстановление после которой потребует много времени и денег. Лучше удержаться от спортивных нагрузок и смотреть под ноги.

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Скорпион

Независимо от того, насколько вы заняты, найдите время для общения с пожилыми родственниками. Они могут дать вам ценные рекомендации, которые помогут в сложной жизненной ситуации.

Стрелец

Не стоит принимать важные решения, просто взвешивая «за» и «против». Лучше прислушивайтесь к своей интуиции и действуйте согласно ее подсказкам.

Как писали «ФАКТЫ», ранее специалисты в области Восточных гороскопов составили прогноз на неделю с 19 по 25 мая 2025 года.

Фото: pixabay.com

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