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Умер чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Лобановского (фото)
На 68-м году жизни скончался бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Александр Бережной, сообщает официальный сайт столичного клуба. Ранее не стало легендарного футболиста «Динамо» и тренера сборной Украины Анатолия Конькова.
Будущий подопечный Валерия Лобановского вырос в Суходольске Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Первые шаги в футболе полузащитник делал в ДЮСШ Краснодона и «Заре». В 1976 году Бережной перешел в киевское «Динамо», в составе которого отыграл четыре сезона.
В футболке столичного клуба Александр стал чемпионом Советского Союза (в 1977 году) и завоевал Кубок СССР (в 1978-м). Его дважды включали в список 33 лучших игроков союзного первенства (в 1978-м -под первым номером и в 1977-м -под третьим). В составе юниорской сборной Советского Союза Бережной в 1976 году стал чемпионом Европы. А за первую команду СССР динамовец сыграл 14 матчей.
В 1981 году Александр Бережной перешел в симферопольскую «Таврию», но вскоре был дисквалифицирован после жуткого ДТП, в котором погибли его партнеры по команде Сергей Туник и Виктор Королев, а он сам чудом выжил.
После завершения карьеры футболист жил в Киеве, где, в частности, работал детским тренером в ДЮСШ «Зирка».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер экс-футболист «Динамо», бравший с Лобановским чемпионский титул и Кубок СССР.
Фото из соцсетей69
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