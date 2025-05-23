Умер чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Динамо» Лобановского (фото)

На 68-м году жизни скончался бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Советского Союза Александр Бережной, сообщает официальный сайт столичного клуба. Ранее не стало легендарного футболиста «Динамо» и тренера сборной Украины Анатолия Конькова.

ВІДЕО ДНЯ

Будущий подопечный Валерия Лобановского вырос в Суходольске Ворошиловградской (ныне Луганской) области. Первые шаги в футболе полузащитник делал в ДЮСШ Краснодона и «Заре». В 1976 году Бережной перешел в киевское «Динамо», в составе которого отыграл четыре сезона.

В футболке столичного клуба Александр стал чемпионом Советского Союза (в 1977 году) и завоевал Кубок СССР (в 1978-м). Его дважды включали в список 33 лучших игроков союзного первенства (в 1978-м -под первым номером и в 1977-м -под третьим). В составе юниорской сборной Советского Союза Бережной в 1976 году стал чемпионом Европы. А за первую команду СССР динамовец сыграл 14 матчей.

РЕКЛАМА

В сборной СССР Александр Бережной (четвертый слева в верхнем ряду) играл вместе с Олегом Блохиным

В 1981 году Александр Бережной перешел в симферопольскую «Таврию», но вскоре был дисквалифицирован после жуткого ДТП, в котором погибли его партнеры по команде Сергей Туник и Виктор Королев, а он сам чудом выжил.

После завершения карьеры футболист жил в Киеве, где, в частности, работал детским тренером в ДЮСШ «Зирка».

РЕКЛАМА

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер экс-футболист «Динамо», бравший с Лобановским чемпионский титул и Кубок СССР.

Фото из соцсетей

69

Читайте нас в Facebook