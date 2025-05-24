- 08:18 Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая
- 24.05 22:27 Бум бусин: некоторые нюансы этого тренда вас удивят
- 24.05 21:59 Фантастически вкусные творожные булочки: готовятся быстро и просто
- 24.05 21:30 Линдси Лохан после возвращения в Голливуд столкнулась с проблемами
- 24.05 21:01 Как и чем поливать помидоры, чтобы они не болели: эти хитрости помогут
- 24.05 20:32 Всю жизнь посвятил армии: на войне погиб защитник из Хмельницкой области
- 24.05 20:24 «Фарфоровая сюита „Наталка Полтавка“ шла на экспорт», — коллекционер Людмила Карпинская-Романюк
- 24.05 20:06 Фокача с сардинами: порадуйте родных вкуснятиной
- 24.05 19:58 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 24.05 19:46 В Ужгороде студент покончил с собой из-за не сданного НМТ
- 24.05 19:44 Все в наших руках: Украина может уничтожить в ближайшее время три российских Ту-95МС
- 24.05 19:21 Оккупанты испытали свой новый дрон: полигоном стала Одесса
Дроны снова атаковали завод «Энергия» в российском Ельце (видео)
Российское предприятие «Энергия», работающее на ВПК рф и выпускающее батареи и аккумуляторы для дронов, самолетов, кораблей и разной электроники, в очередной раз атаковано ударными дронами.
Российские паблики пишут, что украинские дроны вторую ночь подряд масово атакуют город Елец в Липецкой области. SHOT сообщал о «громких взрывах в небе над городом и работе тревожной сирены», а также о том, что «красный уровень» угрозы атаки БпЛА вводили не только для Ельца, но и Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского районов.
Тем временем российское минобороны утверждает, что ПВО «уничтожла 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", в том числе два — над Липецкой областью.
В российском минобороны также заявили, що 64 БпЛА были нейтрализованы над территорией Белгородской области, 24 — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области и по одному БпЛА — над территориями Воронежской и Тульской областей.
Также под атакой находилось еще одно стратегическое предприятие врага — новомосковский химический завод «Азот» в Тульской области. Пожар подтверждается местными и снимками спутников NASA.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что на предприятии, в частности, производят вещества, используемые как в военных взрывчатых веществах, так и в ракетном топливе.
Напомним, что на днях дроны массово атаковали российский столичный регион, из-за чего в аэропортах на долгое время задерживались десятки авиарейсов.
Фото — скриншот102
Читайте нас в Facebook