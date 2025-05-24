Дроны снова атаковали завод «Энергия» в российском Ельце (видео)

Российское предприятие «Энергия», работающее на ВПК рф и выпускающее батареи и аккумуляторы для дронов, самолетов, кораблей и разной электроники, в очередной раз атаковано ударными дронами.

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Российские паблики пишут, что украинские дроны вторую ночь подряд масово атакуют город Елец в Липецкой области. SHOT сообщал о «громких взрывах в небе над городом и работе тревожной сирены», а также о том, что «красный уровень» угрозы атаки БпЛА вводили не только для Ельца, но и Елецкого, Тербунского, Задонского, Хлевенского, Лебедянского и Данковского районов.

Тем временем российское минобороны утверждает, что ПВО «уничтожла 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", в том числе два — над Липецкой областью.

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В российском минобороны также заявили, що 64 БпЛА были нейтрализованы над территорией Белгородской области, 24 — над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области и по одному БпЛА — над территориями Воронежской и Тульской областей.

Также под атакой находилось еще одно стратегическое предприятие врага — новомосковский химический завод «Азот» в Тульской области. Пожар подтверждается местными и снимками спутников NASA.

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Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что на предприятии, в частности, производят вещества, используемые как в военных взрывчатых веществах, так и в ракетном топливе.

Напомним, что на днях дроны массово атаковали российский столичный регион, из-за чего в аэропортах на долгое время задерживались десятки авиарейсов.

Фото — скриншот

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