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В рф дроны атаковали важный военный завод: предприятие остановило работу
В россии снова атаковано предприятие, работающее на российский ВПК. Речь идет о заводе «Энергия» в Липецкой области рф. В настоящее время предприятие остановило работу.
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
Он отметил, что завод «Энергия» — это одно из важных предприятий оборонной промышленности россии. Там производят батареи и аккумуляторы для дронов, самолетов, кораблей и разной электроники. А также ртутно-цинковые и литий-ионные элементы для связи, РЭБ и тренажеров для военной техники, электрохимические конденсаторы для нужд Минобороны РФ, автономные оптические энергетические установки.
«Энергия» является поставщиком Министерства обороны россии, а также сотрудничает с другими государственными структурами, такими как Роскосмос, МВД, ФСБ, МЧС и Газпром. Продукция завода используется в системах связи, управления, РЭБ, БПЛА, а также в производстве ракет «Искандер» и «Кинжал».
«Завод находится под санкциями ЕС, США, Японии и других стран из-за его значения для российского военно-промышленного комплекса. Впрочем, он продолжал работать. По состоянию на данный момент, после атаки завод приостанавливает работу» , — добавил Коваленко.
Украина регулярно наносит удары по военным целям, таким как заводы, склады боеприпасов, объектам логистики и нефтеперерабатывающих предприятиях на территории врага. Целью ударов является попытка снизить способность врага обеспечивать армию и вести войну. Только недавно дроны Службы безопасности Украины (СБУ) поразили два российских завода ВПК — «Сплав» и «Базальт».
Накануне дроны атаковали Подмосковье, Тульскую, Липецкую и Калужскую области россии.116
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