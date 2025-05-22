Беспокойная ночь в россии: дроны атаковали Подмосковье, Тульскую, Липецкую и Калужскую области (видео)

Россияне, сутками наносящие удары с воздуха не только по прифронтовым районам, но и по тыловым украинским городам, в ночь на 22 мая также ощутили на себе все «прелести» войны. Под атакой ударных БпЛА находились несколько регионов, в очередной раз и столичный — Подмосковье.

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МО рф отчиталось, що в небе над территорией Московской области были «уничтожены и перехвачены» 35 беспилотников. Также, как утверждают в минобороны, 14 БпЛА были нейтрализованы над территорией Орловской области, 12 — над территорией Курской области, 11 — над территорией Белгородской области, десять — над территорией Тульской области, девять — над территорией Калужской области, семь — над территорией Воронежской области, по три БпЛА — над территориями Липецкой и Смоленской областей, один — над территорией Брянской области. Утверждается, что были «уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

О работе ПВО в районе москвы мэр российской столицы Сергей Собянин начал сообщать еще накануне — первая информация появилась на его тг-канале еще в 16:30, она обновлялась до полуночи, а около двух часов ночи стали появляться новые сообщение об «отражении атаки» — вплоть до 5:30 утра 22 мая.

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Канал Exilenova+ утверждает, что взрывы прогремели в Тульской, Липецкой и Калужской областях, и что в Московской области, где наблюдалась наибольшая интенсивность налетов, много БпЛА фиксировалось около аэродрома «Кубинка».

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Также под атаками находились Подольск, Красноармейск, Чехов и другие города под москвой.

Фото Exilenova+

«Наша команда обнаружила задымление вблизи одной из воинских частей, входящей в состав войск противовоздушной обороны (ПВО) Московского региона. Ранее эта часть использовалась как склад и база хранения зенитных ракет комплекса С-25 „Беркут“. Отсюда осуществлялось снабжение отдельных батарей ПВО, например, в районе Петелино, полностью укомплектованных зенитными ракетами В-300. Сегодня эта воинская часть продолжает действовать и функционирует как учебный полигон для мобильного зенитного ракетного комплекса С-300», — отмечают осинтеры.

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Фото Exilenova+

Напомним, что накануне в Орловской области рф было атаковано предприятие, работющее на российский ВПК, — Болховский завод полупроводниковых приборов.

Фото из открытых источников

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