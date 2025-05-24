В Ужгороде студент покончил с собой из-за не сданного НМТ

В Украине произошло еще одно самоубийство. В Ужгороде 16-летний студент погиб, выпрыгнув с шестого этажа общежития. Об этом сообщил журналист Виталий Глагола.

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«В Ужгороде студент из Хуста выпрыгнул с 6 этажа общежития. Из окна общежития культурно-просветительского училища в Ужгороде выпрыгнул студент 2 курса театрального отделения. На месте происшествия работают медики, которые сейчас пытаются его реанимировать. Обстоятельства происшествия выясняются», — написал он.

По словам журналиста, спасти студента не удалось.

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«Парень был родом из Хуста, учился на 2-м курсе театрального отделения. Сегодня он сдавал национальный мультипредметный тест (НМТ) в Ужгородской школе № 1 на набережной Независимости. Именно этот тест определяет, сможет ли студент поступить на бакалавриат, останется ли в колледже», — сообщил Глагола.

По словам одного из студентов, стоявшего рядом с телом и плакавшего, парень незадолго до трагедии на перемене улыбнулся и сказал: «Я, наверное, не сдал это. Не сдал НМТ… «Это последние слова, которые кто-то слышал от него.

По словам Глаголы, в комнате парня обнаружили его телефон. В чехле лист с написанным паролем от смартфона и коротким сообщением: «Там все найдете». В телефоне было предсмертное видео, в котором юноша объяснил свое решение: он считал, что не сдал НМТ, был глубоко разочарован и извинился перед своими родителями.

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Как писали «ФАКТЫ», несколько лет назад застрелился курсант второго курса Львовского университета внутренних дел.

Фото: mukachevo.net

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