Смерть в Харьковском ТЦК: полиция рассказала свою версию

В Украине, где продолжвется всеобщая мобилизация, в Харькове 12 мая на территории РТЦК и СП 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.

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«Событие произошло 12 мая. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием „самоубийство“. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

В соцсетях знакомые погибшего пишут, что его, вероятно, избили и не верят в историю с самоубийством. По их словам, его вторично задерживали — первая встреча завершилась потасовкой с представителями ТЦК.

Как писали «ФАКТЫ», недавно военный избил мобилизованного в Винницком ТЦК.

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