41.09 / 41.68 46.13 / 46.86
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Смерть в Харьковском ТЦК: полиция рассказала свою версию

14:39 18 мая 2025
В Харьковском ТЦК мужчина покончил жизнь самоубийством

В Украине, где продолжвется всеобщая мобилизация, в Харькове 12 мая на территории РТЦК и СП 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.

«Событие произошло 12 мая. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием „самоубийство“. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.

В соцсетях знакомые погибшего пишут, что его, вероятно, избили и не верят в историю с самоубийством. По их словам, его вторично задерживали — первая встреча завершилась потасовкой с представителями ТЦК.

Как писали «ФАКТЫ», недавно военный избил мобилизованного в Винницком ТЦК.

РЕКЛАМА

342

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Рассада помидоров

Не сажайте рассаду утром: основные правила закладки будущего урожая помидоров

Соль поможет очистить унитаз и убрать неприятные запахи, фото из открытых источников

Больше, чем приправа: как эффективно очистить унитаз с помощью вещи, которая есть у каждой хозяйки

Восточный гороскоп на неделю с 19 мая по 25 мая 2025 года

Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая

Кому повезет во второй половине мая 2025 года

Яркие встречи и финансовый успех: удача ждет пять знаков зодиака во второй половине мая

Следующий материал
Новости партнеров