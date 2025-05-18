- 18.05 22:27 Серебристые босоножки — тренд лета-2025: почему эта обувь станет выгодной инвестицией в гардероб
- 18.05 22:00 Очень вкусная спаржа: королевское удовольствие
- 18.05 21:30 Николь Кидман призналась, что сожалеет об одной вещи, от которой отказалась во время свиданий
- 18.05 21:00 Как почистить духовку без проблем: лучшие домашние средства
- 18.05 20:45 «Обязательно сверху посыпаю пампушки жареным луком», — кулинар-гастроблогер Марина Гармаш
- 18.05 20:34 Пользовался авторитетом среди побратимов: больше года родные ждали защитника с Виннитчины, который погиб под Бахмутом
- 18.05 20:22 Ракам — «Влюбленные» и забота о близких, Весам — «Солнце» и радость: Таро-прогноз на 19 мая
- 18.05 20:10 Салат «Апельсинчик»: обязательно подавайте на праздничный стол
- 18.05 19:45 ВСУ уничтожили 50-летний раритет оккупантов: о чем речь
- 18.05 19:39 Грозы, град и аномальный холод: что говорят синоптики о погоде в мае, которая по-прежнему не радует украинцев
- 18.05 19:07 Квартиру отберут, но телевизор и зубную щетку оставят: какого имущества имеют право лишить уклониста в условиях военного положения
- 18.05 18:20 Спасибо за лидерство в сохранении жизней: что сказал Зеленский вице-президенту США на встрече в Ватикане
Смерть в Харьковском ТЦК: полиция рассказала свою версию
В Украине, где продолжвется всеобщая мобилизация, в Харькове 12 мая на территории РТЦК и СП 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Харьковской области.
«Событие произошло 12 мая. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. На месте работала следственно-оперативная группа полиции и эксперты. В ходе осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено, кроме травм, полученных в результате падения с высоты. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием „самоубийство“. Для проверки действий работников РТЦК и СП материалы направлены в Государственное бюро расследований. Расследование продолжается», — говорится в сообщении.
В соцсетях знакомые погибшего пишут, что его, вероятно, избили и не верят в историю с самоубийством. По их словам, его вторично задерживали — первая встреча завершилась потасовкой с представителями ТЦК.
Как писали «ФАКТЫ», недавно военный избил мобилизованного в Винницком ТЦК.342
Читайте нас в Facebook
Крысам важно не останавливаться на достигнутом, а Лошадям — сохранять спокойствие: восточный гороскоп на неделю 19 — 25 мая