Самый массированный удар: россия била по Украине «Искандерами» и «Калибрами», атаковала «шахедами» и крылатыми ракетами

В ночь на 25 мая почти вся Украина находилась под атакой дронов и разных типов ракет, большинство из которых были нацелены на Киев и Киевскую область.

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Пол данным мониторинговых каналов, воздухе было до 11 бортов Ту-95 и Ту-160, 4 ракетоносителя в Черном море (залп до 28 Калибров), десятки БПЛА. Также враг запускал баллистику.

В результате вражеской атаки пострадали несколько районов столицы. В частности, в Голосеевском районе произошло частичное разрушение здания и пожар.

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В Днепровском районе разрушен двухэтажный частный жилой дом.

В Шевченковском районе поврежден бизнесцентр, сообщили в Киевской городской военной администрации.

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В Киевской области, по информации КОВА, в результате ночной массированной атаки три человека погибли, 16 травмированных, среди них трое детей.



«К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека. Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе «, — уточнил руководитель ОВА.

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По данным ГСЧС Киевщины:

- Обуховский район, с. Долина — пожар в 2 временных сооружениях, погибли 2 человека.

- Фастовский район, с. Мархаловка — 1 погибший, 8 пострадавших (1 ребенок), 3 дома разрушены, пожары еще в 2 домах.

- Бучанский район, пгт Макаров — 1 погибший, 1 травмированный, пожар и разрушение дома.

- Белоцерковский район, с. Чмировка — 5 травмированных (2 детей), пожар, повреждены 2 дома.

- г. Белая Церковь — обломками БпЛА травмирован мужчина, разрушен каркасный цех (без пострадавших).

- Броварской район — пожары в 2 складских зданиях.

На Житомирщине в результате вражеской атаки погибли 3 ребенка, 12 пострадавших, сообщили в ГСЧС.

«Деткам было 8, 12 и 17 лет, тело одной деблокировали спасатели» , — уточнили в ГСЧС.

В Хмельницкой области, предварительно, погибли 4 человека, еще 5 ранены.

В Николаеве под обстрел попал пятиэтажный дом: разрушены 2 этажа, другие повреждены 1 погибший, 5 раненых.

Одесса была под атакой «шахедов» и баллистики — повреждены автомобили в одном из дворов.

В Харькове 4 дрона-камикадзе ударили по городу. Три человека получили ранения, среди пострадавших — ребенок.

В Шевченковском районе в результате вражеской атаки зафиксировано попадание в офисное здание.

Пострадала и Сумщина. По Конотопу нанесен самый массированный удар со времен Второй мировой войны, сообщает мэр. Разрушенная инфраструктура, часть улиц осталась без света.



«Это был самый массированный и комбинированный удар по нашему городу пожалуй со времен 2-й Мировой. Жертв и раненых по состоянию на данный момент нет. Разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории. Частично обесточены некоторые улицы города, но уже в ближайшие часы все восстановим», — уточнил мэр Артем Семенихин.

В Черниговской области и есть прилеты ракетами и БпЛА в нескольких районах, возникли пожары.

В Тернополе «Калибры» повредили здание одного из промпредприятий.





В Херсонской области российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам, в том числе повредили 7 многоэтажек и 7 частных домов. Также оккупанты изуродовали частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 ребенок погиб, еще 9 человек получили ранения, из них — 2 ребенка, отметил руководитель ОВА Александр Прокудин.

На Днепропетровщине защитники неба уничтожили 5 БПЛА и 11 ракет. В Павлограде повреждено промышленное предприятие, произошел пожар. В Днепре загорелось трехэтажное здание. Огонь оперативно потушили. Повреждены жилые дома в разных районах области, отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

На фронте, по данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 204 боевых столкновения.

Напомним, накануне враг также нанес удар по Украине. Тогда также основной целью был Киев и область. Столицу атаковали «шахеды» и баллистика. Атака на регион длилась более семи часов. Пострадали пять районов столицы.

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