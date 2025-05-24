Ночной удар по Киеву: пострадали пять районов столицы (фото, видео)

В ночь на 24 мая в центре вражеской атаки с воздуха в очередной раз оказался Киев — россияне били по столице баллистикой и «Шахедами».

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По данным ВС ВСУ, враг начал запускать «Шахеды» с разных направлений накануне вечером, а около часа ночи граждан предупредили об угрозе применения баллистики и вскоре — о скоростных целях в сторону столицы.

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Одновременно с баллистической атакой на столицу со всех сторон заходили барражирующие боеприпасы противника. Атака на регион длилась более семи часов.

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По данным мэра Киева Виталия Кличко, в столице пострадали 8 горожан: двух человек из Днепровского района госпитализировали, а шестеро жителей Святошинского района получили помощь медиков на месте.

А утром в ГСЧС сообщили о пожарах, возникших в нескольких районах Киева.

Спасатели тушили пожары на нескольких локациях. Фото ГСЧС

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Соломенский район: горели квартиры на уровне 4 и 5 этажей в жилой пятиэтажке. Силами спасателей возгорание ликвидировано. С помощью спасательного капюшона спасли мужчину, который с предварительным диагнозом — отравление продуктами горения — передан медикам.

В Киеве горели жилые дома. Фото ГСЧС

Оболонский район: произошло возгорание на балконах в 9-этажке на уровне 3, 4, 5 и 6 этажей. Три человека спасатели вывели на свежий воздух, еще четверо обратились за медицинской помощью с предварительным диагнозом острая реакция на стресс.

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Пожар ликвидирован. Также, по словам Виталия Кличко, произошло падение обломков на торговый центр.

О положении дел в районе рассказал руководитель местной администрации Кирилл Фесик.

Во время атаки в столице пострадали восемь человек. Фото ГСЧС

Святошинский район: в одноэтажном нежилом здании, где хранились лакокрасочные материалы, из-за российской атаки произошел пожар. Работы по тушению продолжаются.

Повреждения зафиксированы в пяти районах Киева. Фото ГСЧС

Тем временем в сеть выложили фото, на котором изображена, как утверждается, «начинка» дронов-камикадзе, атаковавших столицу Украины.

Россияне снаряжают "Шахеды" дополнительными средствами поражения. Фото из сети

На Киевщине накануне вечером во время атаки дронов-камикадзе в Броварском районе ранения получили два человека. Руководитель ОВА Николай Калашник сообщил, что у 54-летнего мужчины и 50-летней женщины осколочные ранения бедер, они госпитализированы.

Поврежден частный дом и автомобиль.

Напомним, что недавно враг совершил массированную атаку на Украину, запустив более 270 дронов-камикадзе, половина из которых атаковала Киевщину.

Фото ГСЧС

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