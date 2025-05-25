Сатурн вступает в силу: кто получит ключи от счастья

Сегодня, 25 мая, мольфар Макс Гордеев предлагает провести очень мощный ритуал очищения, который вернет радость в жизнь.



А украинская астролог Екатерина Соловьева напоминает, что именно в этот день начинается особый период — Сатурн заходит в Рыбы, пишет Styler.



Для кого это станет особым сюрпризом, а кому это принесет испытание.



«25 мая Сатурн, планета мудрости, ограничений, обязанностей, времени, ответственности, законов, преодоления трудностей, порядка и кармы, делает ингрессию к знаку Овен, где будет находиться до 1 сентября 2025 года, когда из-за своей ретроградности снова вернется в Рыбы», — рассказала астролог.

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«Окончательно он зайдет к первому знаку зодиака 14 февраля 2026 года, а оставит его 13 апреля 2028 года. В последний раз он находился там с апреля 1996 по март 1999 года» , — добавила она.

Это, отметила Соловьева, одно из самых сложных положений для «обладателя колец» Солнечной системы. Оно может вызвать волну проявлений жестокости, борьбы с настоящими и вымышленными врагами.

Внимательными к действиям Сатурна в период с 25 мая по 1 сентября 2025 года и с 14 февраля по 13 апреля 2026 года нужно быть: Овнам, Ракам, Весам, Козерогам.

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Также астролог советует не терять бдительность всем, в чьих индивидуальных гороскопах в этих знаках размещаются основные астрологические элементы.

А вот положительное влияние планеты ощутят: Лев, Стрелец, Близнецы, Водолей.

А еще повезет тем, у кого там находятся основные объекты радикса.

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«В этот период могут перейти в новую плоскость активности, связанную с самоосознанием, внешним видом, имиджем, манерой поведения, физическим состоянием, личной инициативой, вопросами личного характера», — пояснила Соловьева.

Еще одна таролог решила узнать ответ на вопрос: как долго будет продолжаться война.

Мы также рассказывали, каким знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года.

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