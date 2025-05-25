Сегодня в свои права поступает планета Сатурн, которая принесет представителям четырех знаков зодиака положительные изменения.



А чего ждать с завтрашнего дня всем украинцам, рассказывает гороскоп, составленный по картам Таро.



Овен — «Башня»

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Овнам придется пережить ряд резких перемен. Но разрушение — это не конец, а освобождение от того, что уже не служит вашему росту. Постарайтесь не держаться за устаревшие взгляды и двигайтесь вперед.

Совет карт — Не впадайте в панику, а воспринимайте все как шанс на обновление.

Телец — «Мир»

Это подходящий день для размышлений о пройденном пути и планах на будущее. Карта показывает завершение цикла и готовность к новому этапу. Наслаждайтесь каждым моментом.

Совет карт — Обратите внимание на свое духовное развитие.

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Близнецы — «Рыцарь Мечей»

Близнецам придется действовать быстро и решительно. Но не все битвы следует начинать. Лучше направить энергию в конструктивном направлении, например, на здоровье или обучение. Если вы сможете обуздать импульсы, то день может стать продуктивным и наполненным.

Совет карт — Следует избегать резких слов и необдуманных поступков, особенно в общении.

Рак — «Правосудие»

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У Раков завтра будет день, когда важно быть честными. Не обманывайте себя по поводу своих чувств или решений. Возможно, придется разобраться с каким-нибудь нерешенным вопросом. Подойдите к нему без чувств, но с полной ответственностью.

Совет карт — Будьте внимательны к документам и обещаниям.

Лев — «Королева Пентаклей»

Львам следует сосредоточиться на финансовых и хозяйственных вопросах — в них кроется ресурс для будущей стабильности. Не тратьте свой ресурс по пустякам.

Совет карт- Доверяйте только проверенным людям и избегайте поспешных расходов.

Дева — «Звезда»

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У Дев появится внутреннее чувство правильности выбранного направления. Поговорите с теми, кому доверяете, их поддержка окажется ценной. Это время для того, чтобы мечтать смело, ведь вы ближе к реализации своих целей, чем вы думаете.

Совет карт- Не бойтесь проявлять нежность и делиться теплом с окружающими.

Весы — «Колесница»

Весы почувствуют прилив энергии и желание действовать. Это будет день, когда можно многое успеть, если четко держать курс. Но могут возникнуть ситуации, где придется выбирать между комфортом и прогрессом.

Совет карт — Возможны важные новости или поездки — имейте в виду это.

Скорпион — «Умеренность»

Скорпионам завтра следует избегать крайностей — как в эмоциях, так и в действиях. Возможно, вы находитесь в ситуации, где не все зависит от вас, но в этом заключается урок доверия. Подумайте, где можно отпустить контроль и позволить событиям развиваться естественным путем.

Совет карт — Слушайте свою интуицию, она будет особенно сильной.

Стрелец — «Солнце»

Стрельцов завтра ждет радостный и легкий день, наполненный светлыми событиями. Завтра будет хорошо заниматься тем, что дарит радость. Также возможно важное известие или предложение, которое принесет перспективу.

Совет карт — Не забывайте благодарить за все хорошее — это усилит приток удачи.

Козерог — «Паж Кубков»

У Козерогов завтра будет день чувств, интуитивных озарений и мягкости. Не сдерживайте то, что просится наружу, ведь эмоции — не слабость, а источник силы.

Совет карт — Старайтесь больше отдыхать и заниматься тем, что приносит душевный покой.

Водолей — «Колесо Фортуны «

Водолеев завтра ожидает поворотный момент. Главное — не сопротивляться изменениям и не пытаться контролировать все. Это время, когда все может резко измениться, причем к лучшему, если вы проявите открытость и веру в лучшее.

Совет карт — Следите за подсказками судьбы — знаки для вас будут везде.

Рыбы — «Отшельник»

Рыбам завтра следует провести день в одиночестве в раздумьях, обратить внимание внутрь себя. Медитация, чтение, прогулки в одиночестве помогут найти ответы на волнующие вопросы. Используйте этот день для переосмысления своей роли в текущих событиях.

Совет карт — Не бойтесь быть лицом к лицу с собой: это не изоляция, а перезагрузка.

Прогноз на новую неделю представила украинская таролог Виктория.

Также мы рассказывали, кто имеет хорошие шансы улучшить материальное положение в ближайшие месяцы.

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