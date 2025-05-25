- 25.05 22:27 Тренды в летних украшениях: тест на знание новых тенденций в моде
- 25.05 22:00 Суп из одного ингредиента: при подаче добавьте оливковое масло
- 25.05 21:30 Она давно об этом мечтает: большая перемена в жизни Анджелины Джоли не за горами
- 25.05 21:00 Натуральные средства от мигрени: иногда они действуют лучше, чем лекарства
- 25.05 20:34 Не пережил тяжелого ранения: на Киевщине попрощались с бойцом, который ушел на фронт добровольцем
- 25.05 20:07 Пирог с малиной: идеальное дополнение к чашечке кофе
- 25.05 19:54 Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая
- 25.05 19:54 Чемпионат Украины по футболу, 30-й тур, 23 — 25 мая: результаты и видеообзоры матчей, итоговое положение команд
- 25.05 19:52 «Картофельный рак»: как выявить заболевание и как с ним бороться
- 25.05 19:46 Оккупанты применяют новую тактику наступления: с какими проблемами сталкиваются ВСУ
- 25.05 19:07 Папарацци застали Брэда Питта с новой прической: поклонники звезды в шоке
- 25.05 19:00 Алла Пугачева трогательно обратилась к Кристине Орбакайте: «Какое счастье, что у меня есть ты»
Львам — «Королева Пентаклей», Весам — «Колесница», а Стрельцам — «Солнце»: Таро-прогноз и советы карт на 26 мая
Сегодня в свои права поступает планета Сатурн, которая принесет представителям четырех знаков зодиака положительные изменения.
А чего ждать с завтрашнего дня всем украинцам, рассказывает гороскоп, составленный по картам Таро.
Овен — «Башня»
Овнам придется пережить ряд резких перемен. Но разрушение — это не конец, а освобождение от того, что уже не служит вашему росту. Постарайтесь не держаться за устаревшие взгляды и двигайтесь вперед.
Совет карт — Не впадайте в панику, а воспринимайте все как шанс на обновление.
Телец — «Мир»
Это подходящий день для размышлений о пройденном пути и планах на будущее. Карта показывает завершение цикла и готовность к новому этапу. Наслаждайтесь каждым моментом.
Совет карт — Обратите внимание на свое духовное развитие.
Близнецы — «Рыцарь Мечей»
Близнецам придется действовать быстро и решительно. Но не все битвы следует начинать. Лучше направить энергию в конструктивном направлении, например, на здоровье или обучение. Если вы сможете обуздать импульсы, то день может стать продуктивным и наполненным.
Совет карт — Следует избегать резких слов и необдуманных поступков, особенно в общении.
Рак — «Правосудие»
У Раков завтра будет день, когда важно быть честными. Не обманывайте себя по поводу своих чувств или решений. Возможно, придется разобраться с каким-нибудь нерешенным вопросом. Подойдите к нему без чувств, но с полной ответственностью.
Совет карт — Будьте внимательны к документам и обещаниям.
Лев — «Королева Пентаклей»
Львам следует сосредоточиться на финансовых и хозяйственных вопросах — в них кроется ресурс для будущей стабильности. Не тратьте свой ресурс по пустякам.
Совет карт- Доверяйте только проверенным людям и избегайте поспешных расходов.
Дева — «Звезда»
У Дев появится внутреннее чувство правильности выбранного направления. Поговорите с теми, кому доверяете, их поддержка окажется ценной. Это время для того, чтобы мечтать смело, ведь вы ближе к реализации своих целей, чем вы думаете.
Совет карт- Не бойтесь проявлять нежность и делиться теплом с окружающими.
Весы — «Колесница»
Весы почувствуют прилив энергии и желание действовать. Это будет день, когда можно многое успеть, если четко держать курс. Но могут возникнуть ситуации, где придется выбирать между комфортом и прогрессом.
Совет карт — Возможны важные новости или поездки — имейте в виду это.
Скорпион — «Умеренность»
Скорпионам завтра следует избегать крайностей — как в эмоциях, так и в действиях. Возможно, вы находитесь в ситуации, где не все зависит от вас, но в этом заключается урок доверия. Подумайте, где можно отпустить контроль и позволить событиям развиваться естественным путем.
Совет карт — Слушайте свою интуицию, она будет особенно сильной.
Стрелец — «Солнце»
Стрельцов завтра ждет радостный и легкий день, наполненный светлыми событиями. Завтра будет хорошо заниматься тем, что дарит радость. Также возможно важное известие или предложение, которое принесет перспективу.
Совет карт — Не забывайте благодарить за все хорошее — это усилит приток удачи.
Козерог — «Паж Кубков»
У Козерогов завтра будет день чувств, интуитивных озарений и мягкости. Не сдерживайте то, что просится наружу, ведь эмоции — не слабость, а источник силы.
Совет карт — Старайтесь больше отдыхать и заниматься тем, что приносит душевный покой.
Водолей — «Колесо Фортуны «
Водолеев завтра ожидает поворотный момент. Главное — не сопротивляться изменениям и не пытаться контролировать все. Это время, когда все может резко измениться, причем к лучшему, если вы проявите открытость и веру в лучшее.
Совет карт — Следите за подсказками судьбы — знаки для вас будут везде.
Рыбы — «Отшельник»
Рыбам завтра следует провести день в одиночестве в раздумьях, обратить внимание внутрь себя. Медитация, чтение, прогулки в одиночестве помогут найти ответы на волнующие вопросы. Используйте этот день для переосмысления своей роли в текущих событиях.
Совет карт — Не бойтесь быть лицом к лицу с собой: это не изоляция, а перезагрузка.
Прогноз на новую неделю представила украинская таролог Виктория.
Также мы рассказывали, кто имеет хорошие шансы улучшить материальное положение в ближайшие месяцы.1377
Читайте нас в Facebook
Овнам — неожиданное знакомство и интересная идея, Львам — прилив сил: гороскоп и ритуал очищения от мольфара на 25 мая