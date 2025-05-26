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Украинские беспилотники атаковали заводы на территории россии — химический и по производству «Шахедов» (видео)

8:41 26 мая 2025
Дроны ВСУ атаковали российские предприятия, работающие на войну. Фото - скриншот

Украинские дроны продолжают атаковать российские предприятия, работающие на ВПК. Так, на днях дроны-камиказде били по предприятию «Энергия», что в городе Елец Липецкой области, а в ночь на 26 мая взрывы гремели в Татарстане, Тульской и Ивановской областях

Как пишет тг-канал exilenova+, об атаке БпЛА сообщали жители Елабуги (Татарстан). В этом городе располжено предприятие, выпускающее ударные «Шахеды». Завод был построен уже после начала широкомасшабной агрессии россии против Украины и располагается он в особой экономической зоне «Алабуга».

Осинтеры пишут, что прилеты фиксируются на предприятии в нескольких точках.

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Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика.

фф

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Российские паблики сообщают об атаке БпЛА и взрывах в Тульской области, в частности, в Туле. В нескольких района и в областном центре фиксировалось отключени электроэнергии. Не исключено, что дроны-камикадзе атаковали оборонный завод «СПЛАВ».

Предприятие, на котором производятся РСЗО, авиаракеты, тяжелые огнеметные системы и боеприпасы, в мае было атаковано уже дважды.

А в Ивановской области целью для дронов был крупное химическое предприяие — Дмитриевский завода.

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Российское минобороны утверждает, что за ночь были уничтожены 96 украинских беспилотников. Большинство — над Брянской областью (31 дрон), а также в небе над Белгородской областью (16), Курской (11), Тульской (9), Орловской (8) и Московской (6).

Напоним, что сутками ранее ударные БпЛА «наведались» на аэродром «Мигалово» в российской Твери.

Фото из открытых источников

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