Ночью дроны атаковали аэродром «Мигалово» в российской Твери и «посетили» Тульскую область

Ночь на 25 мая была громкой не только в Украине, но и «за порериком». В частности, к жителям Тульской и Тверской областей россии прилетели украинские беспилотники.

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В Тверской области местные жители слышали взрывы и стрельбу. Тамошний губернатор Руденя подтвердил, что в районе Мигалово было якобы сбито 5 БПЛА.



Местные жители также сообщали, что беспилотники атаковали «Мигалово» — аэродром на окраине Твери, вблизи бывшего военного городка. Это аэродром совместного базирования авиации минобороны и гражданской авиации (минтранспорта).

Также взрывы снова раздавались в Тульской области. Местные власти заявили об уничтожении 4 БпЛА и падении обломков дрона во дворе многоквартирного дома. Пострадавших нет.

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Согласно открытым данным, на аэродроме “Мигалово” дислоцируется 196-ой военно-транспортный авиационный полк, в/ч 41486, который в свою очередь входит в состав 12 гвардейской военно-транспортной авиационной Минской дивизии.

Также в Мигалово дислоцируется ОАО «Государственная авиакомпания „224 Летный отряд“» — российское авиационное предприятие, являющееся дочерней структурой Министерства обороны РФ. В 2023 году отряд попал под блокирующие санкции США за перевозку личного состава и техники ЧВК «Вагнер». Под санкции также попал 41 самолет летного отряда. Находится также под санкциями стран ЕС, Украины и Великобритании.

Отметим, что 24 мая в Новомосковске в Тульской области был поражен химкомбинат «Азот». А в ночь на 23 и 24 мая под ударами БпЛА оказался Елец в Липецкой области. Там расположен завод «Энергия», производящий батареи для авиабомб и ОТРК «Искандер».

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В ночь на 21 мая украинские дроны атаковали военный завод в Орловской области.

Кстати, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 25 мая силы ПВО уничтожили 45 ракет и 266 шахедов.

Этой ночью противник нанес комбинированный удар по Украине с применением 367 средств воздушного нападения противника:

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- 9 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков — Курская обл. — Рф.);

- 55 крылатых ракет воздушного и морского базирования Х-101, Калибр из самолетов стратегической авиации Ту-95, ТУ-160 (районы пусков — Саратовская обл., акватория Черного моря);

- 1 крылатая ракета Х-22 из самолета Ту-22М3 (из воздушного пространства над акваторией Черного моря);

- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из самолетов тактической авиации (пески с северного направления);

- 298 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям: Брянск, Миллерово, Курск, Орел, Приморско-Ахтарск — рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбито 45 крылатых ракет Х-101, „Калибр“, 2 ракеты Х-59/69 локационно утрачены. Также в результате боевой обезврежено 266 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на юге и севере. 139 — сбиты огневыми средствами поражения, 127 — локационно потеряны/подавлены РЭБ» , — говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадало большинство регионов Украины. Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 22 локациях, а также падение сбитых крылатых ракет и ударных БПЛА в 15 локациях.

Напомним, накануне враг также нанес удар по Украине. Тогда основной целью Киев и область. Столицу атаковали «шахеды» и баллистика. Атака на регион длилась более семи часов. Тогда Силы ПВО уничтожили шесть ракет и 128 ударных беспилотников типа «Shahed», а также дронов других типов, выпущенных российскими оккупантами, кроме того, 117 дронов-имитаторов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

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