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Сад Дженнифер Энистон на крыше ее бывшего пентхауса стал трендом 2025 года
Благодаря главной роли в популярном ситкоме девяностых «Друзья», Дженнифер Энистон, которая страдает от преследователя, давно стала в каком-то смысле символом Нью-Йорка. Хотя 55-летняя актриса на самом деле живет в Бел-Эйр, ранее она владела гламурным пентхаусом за 11 миллионов долларов по адресу 299 West 12th Street в Вест-Виллидж. Это район, известный своими артистическими жителями и дизайнерскими бутиками, пишет Hello.
Венцом этого пространства остается невероятный сад на крыше с солярием и захватывающими панорамными видами на реку Гудзон.
«Бывший сад Дженнифер прекрасно использует доступное пространство и действительно практичен, — рассказывает Крис Боннетт, основатель GardeningExpress.co.uk. — Пергола — это отличный способ получить дополнительную тень, чтобы защитить растения, которые не любят находиться под резкими прямыми солнечными лучами. Вертикальные конструкции и шпалеры — еще один способ максимально использовать пространство в саду, поскольку вы можете посадить вьющиеся растения и добавить еще больше цвета и зелени».
Дизайнер интерьеров и основатель Touched Interiors Кунал Трехан также восхищен архитектурной структурой сада.
«Белый павильон в стиле зимнего сада придает пространству изысканный, почти романтический характер, прекрасно контрастируя с окружающей кирпичной кладкой и современным городским горизонтом, — говорит он. — Это сочетание классического шарма и современных пейзажей создает сад, который одновременно является вневременным и самобытным».
Благодаря своей красоте и увлечению специалистов сад остается в тренде этого года.
«В 2025 году дизайн садов охватывает все больше людей, а открытые пространства становятся спокойными, восстанавливающими святилищами, которые объединяют нас с природой, — объясняет Кунал. - Этот сад прекрасно отражает актуальное направление, с акцентом на натуральные текстуры, продуманные посадки и пространства, предназначенные для отдыха и размышлений».
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