Доверять нельзя никому: известные актеры неожиданно прервали все связи

Популярные актеры Дарья Трегубова и Артур Логай, который попал в аварию, поразили новостью. На своих страницах в социальной сети они почти одновременно выложили сообщения о том, что в течение двух недель будут без телефонов и какой-либо связи с миром. На такой шаг они отважились, приняв условия участия в телепроекте. Пока актеры не сообщили, что снимают, но добавили, что проект выйдет уже осенью.

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«Впервые так надолго буду без телефона, соцсетей и вообще каких-либо гаджетов, — призналась Даша Трегубова. — Но таковы условия нового шоу, в котором еду сниматься прямо сейчас. Надеюсь, переживу этот двухнедельный диджитал и гаджетал детокс. Потом расскажу, как на той стороне».

Даша Трегубова

«Даша, ну это кайф, — поддержали актрису. — Я когда-то на випасане была 5 дней. Молчание + без гаджета — это очень крутой опыт».

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Известно, что в составе звездной команды будет актер и военный Владимир Ращук. Скорее всего, речь идет об одном из форматных шоу на выживание, которое обычно снимается на отдаленных островах.

«Никогда еще не было у меня такого опыта, — признался Артур Логай, участвовавший в «Танцах со звездами». — Две недели без связи. Без телефона. Никаких гаджетов.

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Ничего не знаю. Знаю только, что меня и еще некоторых людей ждут приключения. Какие именно — я узнаю уже завтра. А вы, скорее всего, — в этом году. Пожелайте мне удачи и сил. Думаю, пригодятся.

P. S. Мне сказали, что там, куда я уезжаю, доверять нельзя никому. Но чтобы дожить до финала, держаться надо вместе. Интригующе, правда?"

«Когда едешь — как-то не так грустно, как когда остаешься дома, — отреагировала на пост жена Артура Евгения. — Уже скучаю».

«Это время быстро пролетит, люблю тебя», — отреагировал Артур.

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«Удачи, дорогой! — поддержали актера. — Ты знаешь, мы всегда в тебя верим».

Напомним, в Киеве начались съемки десятого сезона «Зважений и щасливих».

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