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Будет горячо: стартовали съемки популярного реалити
Канал СТБ официально объявил о начале съемок десятого сезона реалити о похудении «Зважені та щасливі». Напомним, проект последний раз выходил в эфир шесть лет назад. Новым ведущим шоу стал актер и военный Даниэль Салем. Тренерами — фитнес-блогерша Марина Боржемская и сильнейший человек планеты Алексей Новиков. Диетолог — Светлана Фус.
На странице проекта в социальной сети показали первые кадры со съемок, которые проходили в Киеве, и назвали количество участников проекта.
«16 участников, откровенные и очень личные истории, тренировки и экстремальные испытания под присмотром наших экспертов, искренние эмоции и, как результат, впечатляющие изменения — уже этой осенью! — сообщили продюсеры. — Этот сезон будет особенным. Мы не просто худеем — мы меняем жизнь ради того, чтобы стать сильнее».
На начало съемок отреагировали поклонники реалити, тренеры и бывшие участники.
«Ох будет жарко», — пообещала Марина Боржемская.
«Ух, ну прям интригуете, — написали в комментариях. — Я уже чувствую их крепатуру с первого дня».
«Я уже болею за команду Марины», — признались в сети.
«Нашу нацию ничто не сломит! — добавили в ответ. — Пусть хоть и ракеты над головами летят! А проект надо снять!!!«
«Интересно, какая концепция сезона? Конкурс напоминает 2-й сезон, высота небольшая, должно быть интересно», — поделился впечатлениями победитель девятого сезона Павел Назаренко.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Алексей Новиков рассказал об испытаниях во время большой войны.147
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