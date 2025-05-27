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Сохранить инклюзивный пляжный комплекс «Калетон-Безмеж»: ветераны войны призывают начальника Одесской ОВА Кипера разобраться с произволом Труханова
Группа ветеранов российско-украинской войны обратилась к начальнику Одесской областной военной администрации Олегу Киперу, чтобы он остановил планы местных властей прекратить работу инклюзивного пляжного комплекса «Калетон-Безмеж». Они продемонстрировали соответствующие письма у здания ОВА.
«Мы отдали свое здоровье, а тысячи наших побратимов положили свою жизнь за независимость Украины. И сегодня мы просим сохранить инклюзивный пляжный комплекс „Калетон-Безмеж“, созданный для нас, для людей с инвалидностью, для военных», — говорится в обращении.
Ветераны выражают веру, что Кипер способен остановить произвол местных властей во главе с Геннадием Трухановым.
«Вы способны остановить произвол местных властей, которые игнорируют интересы и потребности тех, кто отдал самое ценное за это государство. Не дайте разрушить инклюзивный пляж! Услышьте нас. Поддержите нас», — призывают они начальника Одесской ОВА.
Ранее Олег Кипер заявил, что скандал вокруг инклюзивного пляжа вредит инвестиционному климату Одессы, создает ощущение нестабильности. Он призвал местные власти не препятствовать бизнесу в работе.
«Мы можем потерять весь сезон. Нужно не мешать бизнесу, а просить, чтобы он работал», — отметил он.
«Какой сигнал для остального бизнеса? Что с мэрией нельзя иметь никаких отношений?» — резюмировал Кипер.
Ранее, 12 мая, мы сообщали, как в специальном видеообращении ветераны российско-украинской войны с инвалидностью просили защиты у Президента Владимира Зеленского, центральных органов власти и ответственных институций.
Как отмечает основатель пляжного комплекса «Калетон-Безмеж» Юрий Дегас, городские власти по указанию Труханова стремятся расторгнуть договор аренды на часть комплекса, чтобы остановить финансирование и, соответственно, работу инклюзивного пляжа. А затем, по его словам, бизнес-партнеры городского головы получат сразу два участка пляжа для будущих многоэтажек, которые совсем скоро могут появиться прямо над инклюзивным пляжем в Одессе.
Ранее сообщалось, что под надуманными предлогами мэрия Одессы срывает работу инклюзивного пляжа.174
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