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Умер знаменитый аргентинский футболист: его сын блистал в Италии, а внук играет с Месси (фото, видео)
Знаменитый аргентинский футболист Хуан Рамон Верон — отец легенды футбола Хуана Себастьяна Верона — скончался в возрасте 81 года от сердечного приступа, сообщает АФА.
Полузащитник по прозвищу La Bruja («Ведьма») в составе аргентинского «Эстудиантеса» становился чемпионом страны, трижды побеждал в Кубке Либертадорес и завоевывал Межконтинентальный кубок.
Перебравшись в Европу, Хуан Рамон Верон выступал за греческий «Панатинаикос», забив в 57 матчах за клуб 22 мяча и став любимцем болельщиков команды из Афин.
Свою карьеру аргентинец, в активе которого четыре матча за национальную сборную, завершил в Колумбии, где стал с клубом «Хуниор» чемпионом страны.
Напомним, что сын Хуана Рамона Верона — Хуан Себастьян Верон стал легендой футбола, блистая в составах «Интера», «Лацио», «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Полузащитник (72 матча, 9 мячей в футболке сборной Аргентины) завоевал за карьеру 15 трофеев. Он, в частности, чемпион Аргентины, Италии и Англии, а также обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА.
Кстати, сын Хуана Себастьяна Верона (внук усопшего) — 24-летний Деян Верон играет вместе с Лионелем Месси за американский «Интер Майами».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира по футболу составе сборной Аргентины умер в один день со своим легендарным тренером.
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