Босс мировых шахмат на встрече с Карповым пожал руку убийце украинцев: момент попал на видео

Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) россиянин Аркадий Дворкович, занимающий свой пост с 2018 года, угодил в скандал, пожав руку боевику батальона «сомали» террористической «днр» Сергею Ключникову.

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Босс мировых шахмат оказался в компании главы российской шахматной федерации Андрея Филатова (кстати, уроженца Кривого Рога) и убийцы украинцев, которого наняли в федерацию для «патриотического воспитания», в момент поздравления легендарного советского шахматиста, 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова с 74-летием. На видео видно, как во время встречи Дворкович протягивает Ключникову руку через стол, лично приветствуя (момент рукопожатия — 0:51).

Известно, что уроженец Макеевки Ключников был участником оккупации Мариуполя в 2022 году.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что шахматистка-чемпионка из россии красовалась с человеком в форме армии рф на мероприятие в москве.

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Фото Chess-News



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