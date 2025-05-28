Время гениев: астрологи определили месяцы, в которые рождается больше всего умных людей

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, назвали месяцы, в которые рождаются люди с развитыми умственными и экстрасенсорными способностями, пишет Parade.

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Февраль

Родившиеся в феврале обычно имеют развитую интуицию и высокий интеллект. Они склонны к мечтанию, в то же время способны превращать свои идеалы в реальные достижения. Их воображение и нестандартное видение мира сочетаются с рациональным подходом и настойчивостью, что позволяет им добиваться устойчивого успеха. Они творцы, черпающие вдохновение из мира мечтаний, но действуют целенаправленно и стратегически.

Май

Родившиеся в мае — это люди, которые твердо стоят на земле, отличаются стабильностью и глубоким умом. Их способность мгновенно анализировать ситуацию, замечать детали и выстраивать логические связи делает их экстрасенсами, но с очень практичным подходом. С первого взгляда они могут казаться сдержанными, однако их интеллектуальная проницательность и неутомимое любопытство питают внутреннюю энергию, ведущую их вперед.

Октябрь

Люди, рожденные в октябре, объединяют черты Весов и Скорпионов — интеллектуальную гибкость Воздуха и эмоциональную глубину Воды. Они отличаются глубоким пониманием человеческой природы и эмоциональным интеллектом. Им свойственна способность замечать скрытые намерения и искусно строить отношения с другими. Их ум одновременно творческий, интеллектуально гибкий и чувственный.

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Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на неделю 26 мая — 1 июня.

Фото: Pixabay

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