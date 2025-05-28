«Для Трампа путин сошел с ума только сейчас»: Владимир Фесенко — о том, ждать ли «адских санкций» от США и чем удивил Келлог

Известный украинский политолог Владимир Фесенко прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа и спецпосланника США по Украине Кита Келлога и рассказал, стоит ли ожидать от Белого дома «адских санкций» против россии.

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«Около-переговорное

Президент Трамп снова удивляет. Американский президент в своем сообщении в соцсети Truth Social раскритиковал Путина и заявил, что если бы не он — «с россией уже давно случились бы ужасные вещи». «И я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УЖАСНЫЕ. Он играет с огнем!», — написал Трамп.

Оцените парадоксальную «красоту» трамповской риторики: и путина раскритиковал, и в то же время показал себя в роли защитника россии. В этом противоречивость отношения Трампа к путину. Трамп хочет поскорее договориться с путиным, и для этого нужно как можно скорее завершить войну в Украине, а кремлевский начальник вместо этого продолжает эту войну и медлит с мирными переговорами. И потому Президент США ужасно раздражен. Именно поэтому не ждите от Трампа «адских санкций» за удары по Украине. Он же с путиным хочет договориться (и почти умоляет его об этом), а не наказать его.

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Для нас, и для многих людей в мире, путин сошел с ума еще в феврале 2022 года, когда начал полномасштабную войну против Украины. А для Трампа он сошел с ума только сейчас, потому что вместо того, чтобы договариваться с Президентом США, российский диктатор делает алогичные (по мнению Трампа) шаги и бомбардирует Украину. Дай бог, чтобы этот диссонанс между Трампом и путиным проявлялся все чаще. Однако не стоит приписывать Трампу наши мысли и ожидания.

Несколько удивил и генерал Келлог. В администрации Трампа он единственный наш друг. Хотя даже для него лояльность к Трампу важнее симпатий к Украине. Но почему удивил Келлог?

Он заявил, что Соединенные Штаты получили от Киева перечень условий для завершения войны, теперь ждут такого списка от россии. Далее прямая цитата от Келлога: «После этого вы берете оба документа и объединяете их. Составляете вместе. И задаетесь вопросом: где можно найти общую точку соприкосновения, чтобы свести все вместе? И когда мы получим их „срочный план“ или меморандум, тогда составим общий вариант, и состоится еще одна встреча».

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O sancta simplicitas! О святая простота! Вернее, какая простодушная наивность. Чего-то подобного можно ожидать от Виткоффа, считавшего, что достаточно посадить русских и украинцев за один стол переговоров, и они быстро договорятся. Но генерал Келлог более опытный и компетентный человек. И даже у него появляются какие-то наивные подходы.

Вот как объединить позиции россии и Украины в определении статуса украинских территорий, которые аннексированы россией? Компромисс в этом вопросе невозможен даже теоретически. То же касается украинского стремления к членству в НАТО и целого ряда других вопросов, особенно когда речь идет о российских хотелках относительно «демилитаризации» и «денацификации» Украины.

А возможно, генерал Келлог немного лукавит, и «общим вариантом» будет обновленная версия его мирного плана. Может, количество пунктов и их содержание определенным образом изменится. Но заявление Кита Келлога свидетельствует, что американцы никуда не уходят из мирных переговоров, и сводить вместе предложения Украины и россии будут именно в Белом Доме", — написал он.

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