«путин совсем сошел с ума»: недовольный Трамп вспомнил о санкциях против россии и предсказал ей крах

Президент Америки Дональд Трамп наконец-то отреагировал на комбинированную ракетно-дроновую атаку россиян на Украину, когда враг бил по столице и другим городам «Искандерами», «Калибрами», крылатыми ракетами и «Шахедами».

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«Я не знаю, что с ним не так. Что, черт возьми, с ним произошло? Что с ним произошло? Он убивает много людей. Мне это не нравится», — цитирует американского лидера «Суспільне», ссылаясь на Reuters.

Так он ответил на вопросы журналиста относительно ситуации в Украине, не исключая введения новых санкций против россии.

Также в своем сообщении на платформе Truth Social президент США написал, что хозяин кремля «совсем сошел с ума»: «У меня всегда были очень хорошие отношения с владимиром путиным из россии, но с ним что-то произошло. Он стал совершенно безумным! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины без всякой причины. Я всегда говорил, что он хочет всю Украину, а не только часть, и, возможно, это оказывается правдой, но если это так, это приведет к гибели россии!»

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Фото из открытых источников

Также президент США в очередной раз заявил, что «это не его война», а также вспомнил слова украинского президента Владимира Зеленского, отметив, что тот «не оказывает услуг своей стране, говоря так».

Напомним, что после атаки Зеленский заявил, что молчание Америки и других стран лишь поощряет путина, и что россия не остановится без усиления на нее давления со стороны мирового сообщества.

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Фото — скриншот

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