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Кушнирук раскритиковал действия правительства по регулированию цен на лекарства

9:17 29 мая 2025
Экономист Борис Кушнирук раскритиковал действия правительства по регулированию цен на лекарства

Действия правительства в вопросе регулирования цен на лекарственные средства оказались слабыми. Вместо выполнения поручения президента по снижению цен, власть «разрушила рынок». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука.

«Если коротко — в марте президент поручил снизить цены на лекарства. По факту за 3 месяца мы не получили ни одного снижения, только разрушили рынок», — отметил Кушнирук.

По его словам, в течение нескольких месяцев продолжались детальные обсуждения, просчеты и анализ возможных решений.

Уже был наработан механизм, как исправить ситуацию, однако за несколько часов до финального совещания неожиданно появился новый проект документа, который не проходил никакого обсуждения.

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«Несколько месяцев десятки людей обсуждают и дорабатывают один документ, а потом — бах — за несколько часов появляется совсем другой, без всякого обсуждения. И что самое циничное — новый документ написан исключительно в интересах крупных производителей, которые даже не скрывают, что именно им выгоден новый порядок ценообразования», — подчеркнул экономист.

Кушнирук также обратил внимание на выборочный подход к регулированию маркетинга лекарственных средств.

«Странно, что власть взялась за „маркетинг“ в аптеках, но полностью игнорирует засилье телевизионной рекламы лекарств, хотя это совсем другая история», — отметил он.

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По его мнению, такая кулуарность и непрозрачность принятия решений «окончательно разрушает доверие к государственным институтам».

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