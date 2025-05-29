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Кушнирук раскритиковал действия правительства по регулированию цен на лекарства
Действия правительства в вопросе регулирования цен на лекарственные средства оказались слабыми. Вместо выполнения поручения президента по снижению цен, власть «разрушила рынок». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий экономиста Бориса Кушнирука.
«Если коротко — в марте президент поручил снизить цены на лекарства. По факту за 3 месяца мы не получили ни одного снижения, только разрушили рынок», — отметил Кушнирук.
По его словам, в течение нескольких месяцев продолжались детальные обсуждения, просчеты и анализ возможных решений.
Уже был наработан механизм, как исправить ситуацию, однако за несколько часов до финального совещания неожиданно появился новый проект документа, который не проходил никакого обсуждения.
«Несколько месяцев десятки людей обсуждают и дорабатывают один документ, а потом — бах — за несколько часов появляется совсем другой, без всякого обсуждения. И что самое циничное — новый документ написан исключительно в интересах крупных производителей, которые даже не скрывают, что именно им выгоден новый порядок ценообразования», — подчеркнул экономист.
Кушнирук также обратил внимание на выборочный подход к регулированию маркетинга лекарственных средств.
«Странно, что власть взялась за „маркетинг“ в аптеках, но полностью игнорирует засилье телевизионной рекламы лекарств, хотя это совсем другая история», — отметил он.
По его мнению, такая кулуарность и непрозрачность принятия решений «окончательно разрушает доверие к государственным институтам».50
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