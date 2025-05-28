В Украине, где продолжается всеобщая мобилизация, командование Сухопутных войск Вооруженных сил отменило приказ о призыве заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры Наталии Максименко на тыловую должность бухгалтера. НАБУ и САП подозревают ее в вымогательстве и получении 40 тысяч долларов неправомерной выгоды. Об этом сообщает «Слово і діло» со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

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«В связи со случаями, когда отдельные лица, в том числе фигуранты коррупционных дел, пытались использовать тыловые вакансии для бегства от правосудия, Командованием Сухопутных войск ВС Украины усилен контроль за процессом призыва и назначения на такие должности. Например, приказ командира воинской части от 09 мая 2025 года о призыве Натальи Максименко, заместителя прокурора Запорожской области, на тыловую должность бухгалтера был отменен из-за нарушения порядка мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16 мая 2024 года № 560. Это подтверждает, что любые попытки использовать тыловые должности в качестве лазейки для уклонения от ответственности будут решительно прекращены», — информируют в структуре.

Ранее СМИ сообщили о мобилизации заместителя прокурора Запорожской области Наталии Максименко. В прошлом году НАБУ и САП разоблачили на ее «горячем». Позже ей сообщили о подозрении в получении 40 тысяч долларов неправомерной выгоды.

Как писали «ФАКТЫ», в прошлом месяце бывший руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров, обвиняемый в получении взятки, за шаг от объявления судебного приговора мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины. Однако приказ о его мобилизации был отменен, а Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приказал провести служебное расследование по обстоятельствам призыва Насирова.

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Фото: gorozhanin.com.ua

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