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Мир

США поставили Канаде ультиматум: независимость или статус 51 штата

13:56 29 мая 2025
США и Канада

После торговой войны президент США Дональд Трамп объявил условия участия Канады в программе противовоздушной обороны «Золотой купол», поставив Оттаве два варианта: заплатить $ 61 млрд. за независимость или стать 51-м штатом США бесплатно.

Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что Канада проявляет интерес к интеграции в оборонную систему, но должна определиться с форматом сотрудничества.

Напомним, Трамп ранее анонсировал масштабную программу противоракетной обороны, стоимость которой оценивается в $ 175 млрд. Система, по его словам, способна перехватывать ракеты вне зависимости от места их запуска, включая космос.

Правительство Канады рассматривает предложенные варианты, однако премьер-министр Марк Карни уверяет, что страна останется суверенной и никогда не станет частью США.

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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на досрочных парламентских выборах победили либералы, обещавшие противостоять Трампу.

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