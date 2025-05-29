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США поставили Канаде ультиматум: независимость или статус 51 штата
После торговой войны президент США Дональд Трамп объявил условия участия Канады в программе противовоздушной обороны «Золотой купол», поставив Оттаве два варианта: заплатить $ 61 млрд. за независимость или стать 51-м штатом США бесплатно.
Об этом американский лидер сообщил в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что Канада проявляет интерес к интеграции в оборонную систему, но должна определиться с форматом сотрудничества.
Напомним, Трамп ранее анонсировал масштабную программу противоракетной обороны, стоимость которой оценивается в $ 175 млрд. Система, по его словам, способна перехватывать ракеты вне зависимости от места их запуска, включая космос.
Правительство Канады рассматривает предложенные варианты, однако премьер-министр Марк Карни уверяет, что страна останется суверенной и никогда не станет частью США.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на досрочных парламентских выборах победили либералы, обещавшие противостоять Трампу.376
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