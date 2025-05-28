Ночь под «Шахедами»: власти сообщают о пострадавших как минимум в трех областях (фото, видео)

Накануне вечером и в ночь на 28 мая в Украине снова раздавалась воздушная тревога — российские захватчики в очередной раз атаковали ракетами и дронами-камикадзе.

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Так, вечером 27 мая после предупреждения ВС ВСУ о баллистических ударах взрывы раздавались на Черниговщине, а ночью несколько регионов подверглись атаке «Шахедами».

В Светловодске Кировоградской области было атаковано одно из промышленных предприятий. Глава ОВА Андрей Райкович сообщал о пожаре, который был локализован.

«По состоянию на данный момент известно о трех травмированных. Также повреждены 76 частных и один 9-этажный жилой дом», — отметил он утром.

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Много пострадавших на Харьковщине. Руководитель областной военной администрации Олег Синегубов сообщал об атаках ударных БпЛА по селу Васищево, где пострадали 51-летний, 43-летний и 59-летний мужчины, а 4-летняя девочка получила острую реакцию на стресс. В селе Эсхар в результате обстрела пострадали 63-летний и 80-летний мужчины, 63-летняя и 71-летняя женщины.

Позже в ГСЧС уточнили, что один человек погиб.

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«Зафиксировано более 10 попаданий в жилищный сектор и гражданское предприятие. К сожалению, в результате атаки погиб 1 человек, еще 7, из которых 1 ребенок пострадали», — говорится в сообщении чрезвычайной службы.

На Харьковщине после атаки "Шахедов" горело предприятие. Фото ГСЧС

На территории региона возникли 3 пожара, самый большой из которых — на территории частного предприятия в поселке Васищево: горел производственный цех и складское помещение на площади 1580 кв. м.

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Российские дроны-камикадзе убили жителя Харьковщины, еще семеро пострадали. Фото ГСЧС

А на территории поселка Безлюдовка были попадания на открытой местности, где занялся сухостой на площади 1000 кв. м.

А глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказывал о последствиях ракетного удара и атаки дронов-камикадзе разных типов на область. Так, вследствие удара дроном типа FPV в селе Лупарево легкие ранения получила 7-летняя девочка. В населенном пункте повреждены два частных дома и три автомобиля.

«В 02:00 враг атаковал Очаков Очаковской громады. В результате ракетного удара поврежден рекреационный объект. Пострадавших нет. В Баштанском районе враг атаковал БпЛА типа „Shahed 131/136“ Снигиревскую громаду. Было обесточено 200 абонентов, в настоящее время электроснабжение почти восстановлено», — добавил Виталий Ким.

Россияне массированно били по железнодорожной инфраструктуре разных областей. По данным «Укрзалізниці», фиксируются повреждения в трех регионах.

На Харьковщине обломки БпЛА упали на рельсы — железнодорожники временно перекрыли движение, чтобы дать возможность полиции и ГСЧС обезвредить остатки вражеского дрона, движение было восстановлено.

Фото "УЗ"

В Славянске Донецкой области была повреждена контактная сеть, также обломки FPV-дрона повредили стекло в вагоне электропоезда. Утром 28 мая Славянск находился под очередным вражеским обстрелом, во время которого были повреждены окна в здании вокзала.

Фото "УЗ"

А в Сумской области вражеский БпЛА незначительно повредил железнодорожные пути, однако движение по участку осуществляется без задержек.

Фото "УЗ"

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

ВС ВСУ сообщают, что попадания средств воздушного нападения противника зафиксированы в 8 локациях. Этой ночью россияне применили 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23, управляемую авиационную ракету Х-59/69 с Курской, Воронежской областей (рф) и с ТОТ Крыма, а также 88 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы с разных направлений: Миллирово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск (рф).

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежен 71 вражеский БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов) на востоке, севере и юге страны. 34 — сбиты огневыми средствами поражения, 37 — локационно утраченны/подавлены РЭБ.

На днях в Воздушных силах ВСУ сообщали, что только за трое суток российские оккупанты атаковали Украину почти тысячей средств воздушного нападения. «Рекорд» был зафиксирован в ночь на 25 мая, когда враг применил 367 ракет и дронов.

Фото «УЗ»

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