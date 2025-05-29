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В россии пожар на стратегическом предприятии по производству микроэлектроники: что известно

9:56 29 мая 2025
В Санкт-Петербурге ночью вспыхнул пожар на заводе &quot;Авангард&quot;, фото соцсети

Прошлая ночь была очень неспокойной не только в Украине, но и в россии. В частности, в Санкт-Петербурге ночью вспыхнул пожар на заводе «Авангард» — стратегическом предприятии России, которое занимается производством микросхем, радиоэлектроники и приборов.

Российские Telegram-каналы писали о громких взрывах, раздавшихся перед пожаром.

 

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Пожар возник около часа ночи на территории помещений, где изготовляли и собирали микросхемы. По данным очевидцев, над местом пожара поднимался мощный столб густого черного дыма, а пламя охватило площадь около 100 квадратных метров.

Взрывы слышали и в Подмосковье. Там власти сообщали о массированной дроновой атаке, передает Astra.

 

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На взрывы жаловались жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (тоже в составе Одинцовского района).

Мэр москвы Собянин заявил, что поврежден дом на юго-западе российской столицы, который якобы задел беспилотник.

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В московском аэропорту «Внуково» ввели план «Ковер» якобы из-за воздушной угрозы Росмедиа сообщали, что было задержано на вылет 14 рейсов и 20 — на прилет.

Кроме того, стало известно, что ночью 27 мая БПЛА атаковали «Муромский приборостроительный (пороховой) завод».



В свою очередь в российском минобороны заявили, что ночью Украина атаковала РФ и аннексированный Крым 48 беспилотниками. Как утверждает ведомство, все они были перехвачены и уничтожены.

Напомним, накануне тоже был налет дронов на подмосковье. БПЛА атаковали технопарк и предприятие по производству беспилотников.

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