Налет дронов на подмосковье: атакованы технопарк и предприятие по производству беспилотников (фото, видео)

Граждане россии, армия которой постоянно бъет ракетами и дронами-камикадзе не только по прифронтовым, но и тыловым украинским городам, также ощущают на себе последствия решений своей власти. В том числе, и жители столичного региона. В ночь на 28 мая ударные дроны снова «наведались» в ряд российских областей, в том числе и Подмосковье.

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В мо рф заявили об «уничтожении и перехвате» 296-ти БпЛА над территориями Московского региона, Брянской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

Власти Подмосковья заявляли об уничтожении 42-х ударных беспилотников. Тем временем паблики размещаюта видео, на которых зафиксированы моменты атаки. Основной целью стали завод «Кронштадт» — предприятие, которое серийно выпускает крупноразмерные БпЛА, а также технопарк «Элма» в Зеленограде.

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"Элму" называют одним из ключевых центров по разработке электроники и микроэлектроники в РФ.

Свыше десяти взрывов насчитали жители города Дубна, где расположен «Кронштадт».

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Утверждается, что предприятие атаковали "лютые" дроны.

Мэр москвы Сергей Собянин заявлял, что в Зеленограде «серьезных повреждений и пострадавших нет».

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Российские паблики пишут, что временно закрывались аэропорты Владимира, Костромы, Иваново, Ярославля, а также часть аэропортов в Московской области. Задерживались рейсы, в частности, в московском «Шереметьево».

Руководитель Центра продиводействия дезинформации Андрей Коваленко сообщил, что во время атаки Московской области были «весьма хорошие попадания», и объяснил, чем являются для страны-аагрессора предприятия, ставшие целью для украинских дронов.

«Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Феодорова (ДМЗ) — один из ключевых узлов оборонного комплекса рф. Завод располагается в городе Дубна, Московська область, и с 2020 года входит в состав концерна «Кронштадт». Основной профиль — производство боевых БПЛА, в частности, комплекса «Орион» (россияне называют его аналогом Байрактара). Эти дроны используются рф против Украины. На предприятии развернуто полномасштабнаое серийное производство, а также конструкторские разработки новых версий дронов с расширенными боевыми возможностями. ДМЗ также имеет цех по обрабаотке композитов, современные линии монтажа и систем управления. Завод работает в режиме военной экономики, наращивая выпуск даже под санкционным давлением.

Технопарк «ЭЛМА-Зеленоград» — високотехнологический кластер, специализирующийся на разработке мікроелектроники, ІТ-решений, робототехники й медтехники. Производят микрочипы, элементи для систем наведения и блоки управления дронами. «ЭЛМА» — один из центров, где происходит импортозамещение критических компонентов, ранее завезенных с Запада", — отметил он.

Напомним, что после нескольких атак приостанавил работу военный завод «Энергия» в Липецкой области рф.

Фото — скриншот

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