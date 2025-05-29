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Причастен к убийству тысяч украинцев: в россии подорвали «героя сво», который руководил обстрелами Мариуполя
В российском Ставрополе взорвали еще одного военного преступника, отличившегося в Украине. Речь идет о майоре армии рф, первом заместителе главы города Зауре Гурциеве.
Военный участвовал в войне против Украины, а именно руководил воздушными атаками Мариуполя, когда убили многих украинцев.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Сообщается, что ночью 29 мая перед взрывом майор вместе с товарищем употреблял алкоголь у своего дома. Оба погибли. Гранату, вероятно, взорвал кто-то третий.
Гурциев руководил воздушной частью «операции по освобождению Мариуполя» и «внедрил свои наработки в технологию наведения ракет на цель, что позволило в разы увеличить их точность и эффективность, в том числе поразить базу поставок «Азова».
Во время бомбежек Мариуполя под завалами погибли тысячи человек. Одна из авиабомб уничтожила Мариупольский драмтеатр, где, по подсчетам Associated Press, погибли до 600 человек.
В октябре путин назначил гурциева первым заместителем главы Ставрополя.
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