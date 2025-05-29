Илон Маск покидает администрацию Трампа: что произошло

Сканадальный американский миллиардер Илон Маск объявил о завершении своего срока в должности специального правительственного служащего в администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN и напоминает, что бизнесмен возглавлял Департамент эффективности правительства (DOGE), занимавшийся сокращением государственных расходов.

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На странице в соцсети Х Маск сообщил, что его решение связано с истечением запланированного срока пребывания в должности. Он также выразил желание сосредоточиться на развитии собственных компаний, в частности Tesla и SpaceX, которые испытали трудности из-за его работы в правительстве.

Кроме того, Маск недавно раскритиковал ключевой законодательный приоритет Трампа по снижению налогов, назвав его недостаточно эффективным для сокращения федерального дефицита. Это могло повлиять на его решение покинуть администрацию.

Реакция Трампа на отставку Маска была неоднозначна. Президент США перестал вспоминать Маска в своих публичных выступлениях и соцсетях, что свидетельствует об изменении их отношений. По данным источников, Трамп был разочарован тем, что Маск не поддержал его политические инициативы и высказывал критические комментарии по поводу экономической политики администрации.

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Несмотря на отставку Маска, DOGE продолжит свою деятельность, а его сотрудники останутся на своих должностях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Илон Маск обвинил Украину в хакерской атаке на его соцсеть Х.

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