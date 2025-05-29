Принц Гарри неожиданно прилетел в Китай и получил от поклонников новое прозвище

Пока король Великобритании Чарльз III совершал свой первый официальный визит в Канаду, его младший сын Гарри отправился в другое направление — в город Шанхай в Китае.

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Там он выступил на международной конференции по путешествиям и туризму, пишут британские СМИ.



На конференции Гарри выступал с программой, призывая туристическую индустрию поддерживать устойчивое развитие туризма и общие климатические цели.

Там же в Китае поклонники Гарри дали ему новое прозвище «Трип». Именно так называется китайское туристическое онлайн-агентство, принадлежащее Trip.com Group. Его вебсайт и мобильное приложение можно использовать для бронирования авиабилетов, гостиниц, поездов, аренды автомобилей, трансферов в аэропорт, экскурсий и билетов на достопримечательности.



Поездка связана с его ролью соучредителя Travalyst, организации, продвигающей экологические поездки.

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Поскольку само по себе слово «trip» переводится как «путешествие», вероятно, недоброжелатели хотели показать, что Гарри больше имитирует деятельность, постоянно перемещаясь из одной страны в другую.

СМИ отмечают, что принц Гарри впервые посещает Китай. Его брат принц Уильям уже бывал в этой стране в 2015 году во время первого за 30 лет королевского визита. Чарльз никогда не посещал Китай.

Сегодня во время выступления на конференции Envision 2025 Global Partner Conference Гарри сказал представителям туристической индустрии, что им необходимо работать совместно, чтобы достичь целей борьбы с изменением климата до 2030 года. Он также добавил, что Азиатско-тихоокеанский регион имеет все возможности для этого.

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«Изменение климата — это не просто экологическая проблема, это критическая ситуация для бизнеса, которая ежегодно стоит мировой экономике 143 миллиарда долларов. Сейчас самое время для отрасли подтвердить свою приверженность делу добра. Проблемы, безусловно, будут возникать, но если я чему-то и научился в своей жизни, то это потому, что значительных изменений никогда не дается легко. Настоящая мера нашей приверженности — то, как мы реагируем, когда путь становится трудным. Мы никогда не должны сдаваться» , — сказал Гарри.

Вместе с тем почитатели королевской семьи дружно высмеяли принца Гарри. Самые популярные комментарии имеют одно и то же содержание: «Принц Гарри — эковин, спасающий мир, летающий в одиночестве на частных самолетах».

Поездка Гарри последовала сообщениям о том, что в ближайшие месяцы он запустит собственное коммерческое предприятие и одновременно сосредоточит усилия на своем фонде Игры Непокоренных. Это будет одной из первых задач недавно сложившейся команды советников Сассексов.

Напомним, по случаю празднования седьмой годовщины брака супруга принца Гарри Меган Маркл опубликовала ряд личных фотографий и рассказала о том, что пережила после переезда в Америку.

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