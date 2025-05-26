«Оба плакали»: Меган Маркл эмоционально рассказала о том, что пережила

В трогательном сообщении в соцсети герцогиня Сассекская скрыла правду о своей новой жизни в Монтесито, но зато опубликовала ряд личных фотографий по случаю празднования седьмой годовщины брака с принцем Гарри. На одном из снимков их сын Арчи запечатлен через несколько часов после рождения в лондонской больнице, а гордый новоиспеченный папа Гарри смотрит на своего сына и обнимает его.

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На своей официальной страничке в Instagram Меган поделилась моментами, изменившими ее жизнь, ставшими реальностью после того, как она вышла замуж за Гарри, пишет thenews.com.pk. Так, на одной из фотографии Меган показала свой оголенный животик во время первой беременности и снимок ультразвукового исследования ребенка.

В соцсети Меган поделилась моментами, которые изменили ее жизнь (фото Instagram)

Арчи родился 6 мая 2019 года, но фотосессии в больнице сразу после этого не было, в отличие от предыдущих королевских родов. Гарри дал телевизионное интервью спустя несколько часов после появления на свет сына, сказав: «Я раньше не был на родах. Это точно мои первые роды. Но это было удивительно, совершенно невероятно. Я очень горжусь своей женой. Как сказал бы каждый отец, ребенок потрясающий. Это маленькое создание просто невероятное. Так что я на седьмом небе. Спасибо большое».

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Гарри и Меган публично представили своего сына миру во время короткого интервью через два дня после его рождения — в зале Святого Георгия в Виндзорском замке, когда было объявлено его имя — Арчи Гаррисон.

В своих мемуарах, выпущенных в 2023 году, Гарри написал: «Медсестра завернула ребенка в полотенце и положила его на грудь Мэг, и мы оба плакали из-за того, что увидели его, встретились с ним. Здоровый маленький мальчик, и он был здесь».

Гарри и Меган рассказали, как сын Арчи принес в их мир радость и любовь, которые изменили жизнь, напоминая всем о красоте и силе безусловной любви.

Как ранее писали «ФАКТЫ», Меган Маркл призналась, что изменила мнение о материнстве.

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Фото Instagram

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