Отец принцев Уильяма и Гарри Чарльз III прибыл в Канаду: при чем здесь Трамп и суверенитет страны

Пока принц Уильям предпринимает меры по сохранению целостности Великобритании, его отец, король Чарльз III прилетел в Канаду, чтобы открыть новую парламентскую сессию по приглашению премьер-министра Марка Карни. Об этом пишет Bloomberg.

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Согласно информации издания, в понедельник в аэропорту Оттавы короля встретила группа приветственных гостей. Среди них были — официальные лица, лидеры коренных народов, школьники, армейский полк (известный как Королевские Канадские драгуны), а также большой контингент журналистов.

«Пышность» события также сопровождалась тонкими намеками на напряженную политику со стороны США после неоднократных призывов Трампа сделать Канаду 51-м штатом.

Также Bloomberg описывает, что королева Камилла надела брошь королевы-матери «Бриллиантовое кленовый лист», которую король Георг VI впервые подарил своей жене перед ее королевским туром в Канаду 1939 года.

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Ожидается, что во вторник король Чарльз зачитает тронную речь, документ, написанный офисом Карни, в котором будут изложены приоритеты его правительства. Речь даст более подробную информацию о том, как премьер-министр планирует реализовать свои семь основных целей.

Первая цель в этом списке — договориться о новых экономических и оборонных отношениях с США, одновременно укрепляя связи с «надежными торговыми партнерами и союзниками по всему миру», в том числе и с Великобританией.

Это будет впервые с 1977 года, когда монарх зачитает речь парламента. Хотя обычно речь зачитывает представитель монархии в Канаде, кем сейчас генерал-губернатор Мэри Саймон.

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«Я думаю, что это эффективно, если вы пытаетесь общаться с этим конкретным президентом (речь идет о Трампе — ред.). Он (король Чарльз — ред.) первым посещает нас, он открывает наш парламент, и он также король Канады», — сказал Филипп Лагассе, профессор Карлтонского университета в Оттаве, который специализируется.

Он также добавил, что Трампу нравится король Чарльз.

Хотя Чарльз, с его чувствительной конституционной позицией, вряд ли будет напрямую ссылаться на словесную войну Канады с Трампом, офис Карни был более откровенным по поводу причин визита.

«Эта историческая честь соответствует весу нашего времени. Канада имеет стойкого защитника в лице нашего суверена» , — заявил канадский премьер в этом месяце ранее.

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Также Bloomberg продолжило описывать визит Чарльза III в Канаду. В частности, король, одетый в красный галстук, посетил переполненный общественный фестиваль в Оттаве, где были уличный хоккей, рынок и музыка. Он также принял участие в торжественной высадке деревьев, прежде чем провести частные встречи с Карни и Саймоном.

После выступления в парламенте король Чарльз III положит венок у национальному мемориалу Канады, прежде чем вернуться в Британию.

Лагассе считает, что визит короля направлен не только на «американские и международные глаза», но и призван уверить канадцев в фундаментальных институтах и системе правления их собственной страны.

«Я рассматриваю это как подтверждение того, что у нас нет американской системы. У нас есть свои уникальные исторические институты, которым уже тысяча лет. Это преемственность. Мы унаследовали их от Соединенного Королевства, но мы адаптировали их, чтобы сделать их нашими собственными», — резюмировал он.

Отметим, что по возвращению на пост главы Белого дома Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом США. Более того, Трамп не промолчал о своей идее даже на встрече с премьер-министром Марком Карни, которая состоялась 6 мая в Белом доме.

При этом глава Белого дома добавил, что в душе он — застройщик, в связи с чем хочет объединить две страны. Но Карни ответил, что в области недвижимости есть места, которые никогда не продаются. Таким образом, он дал понять, что Канада не будет 51-м штатом США.

К тому же Марк Карни в прошлом глава Банка Великобритании. В предвыборной кампании он обещал противостоять президенту США Дональду Трампу в торговой войне.

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