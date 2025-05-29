Киев и область накрыла непогода: что обещают синоптики

Как и обещали синоптики, май заканчивается неустойчивым характером погоды с грозами и шквалистым усилением ветра. Днем Киев и область накрыл сильный дождь с градом и грозой.

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Так, очевидцы делятся кадрами в сети. В частности, из-за непогоды в Ирпене упало дерево на машину. Момент падения дерева прямо на авто попал на видео.

В Киеве заливает улицы.

Из-за немалого града вместе с дождем на дорогах фиксируют очень плохую видимость.

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В Киеве фиксируются проблемы в движении троллейбусов и трамваев. А именно: задерживается движение троллейбусов № 22, 27, 30, 42 по ул. Довженко из-за скопления воды. Также задерживается движение трамваев № 15 по ул. Дегтяревская.

Полиция рекомендует водителям и пешеходам быть внимательными и осторожными на дорогах.

Водителям нужно помнить о скоростном режиме, безопасной дистанции и интервале, а также избегать резких маневров.

У пешеходных переходов и образовательных заведений не забывать максимально снижать скорость.

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Не оставлять автомобили у деревьев, билбордов и т. д.

Пешеходам также следует быть внимательными и осторожными во время пребывания на улице — не выбегать на дорогу, пересекать проезжую часть только в отведенных для этого местах.

По возможности не ходить под раскидистыми деревьями, линиями электропередач, рекламными щитами.



По сообщению Гидрометцентра, опасные метеорологические явления по Киеву и области сохранятся до конца суток.

Кроме того, сегодня Землю накрыла сильная магнитная буря. Под воздействием бури возможны симптомы, такие как тошнота, мигрени, апатия и обострение хронических заболеваний. Метеочувствительным людям следует больше времени уделять отдыху.

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