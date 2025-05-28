Три опасных периода: календарь магнитных бурь на июнь-2025

Неустойчивый характер погоды в Украине в конце мая и в начале лета может стать причиной плохого самочуствия у метеозависимых людей. К этому может добавиться и влиятие магнитных бурь, в период которых повышается риск обострения хронических болезней, особенно сердечно-сосудистых.

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Так, последние дни мая, по данным meteoagent.com, сопровождаются повышенной геоактивностью.

Магнитные бури в мае. Фото meteoagent

А в июне 2025 года ожидается несколько периодов повышенной активности Солнца, сообщают vikna.tv.

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Первый период, когда возможны бури средней интенсивности (Kp-индекс до 6 баллов), ожидается 9−12 июня, второй — 18−21 июня. Третий, со слабой геомагнитной активностью, ожидается в конце первого летнего месяца — 27−30 июня.

Традиционно в такие дни людям пожилого возраста, больным и метеозависимым рекомендуют уменьшить физические нагрузки, отдав предпочтение неспешным прогулкам на природе. Жирную и тяжелую пищу лучше заменить легкими блюдами, кофе и другие тонизирующие напитки — травяными настоями и соками.

К примеру, от головной боли могут помочь чай с корой ивы, лаванадой или мятой.

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Фото Pixabay

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