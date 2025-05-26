Весна распрощается с Украиной грозами и шквалами, а лето обещает быть жарким, но без температурных рекодов

Как и на прошлой неделе, нынешняя семидневка обещает быть дождливой — до конца мая в Украине ожидается неустойчивый характер погоды под влиянием циклонов и атмосферных фронтов.

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По прогнозам метеоролога Игоря Кибальчича, местами осадки ожидаются значительными, они будут сопровождаться грозами и шквалистым усилением ветра.

«Температурный фон будет распределяться неравномерно по территории. Западные области страны будут находиться в холодной воздушной массе, поэтому средние температурные показатели здесь ожидаются на 4 — 7 °C ниже климатической нормы. Самая теплая погода установится в юго-восточной части страны, куда будут поступать теплые воздушные массы с Кавказского региона и Средней Азии», — отметил он.

В понедельник, 26 мая, ожидается неустойчивая и дождливая погода под влиянием малоподвижного атмосферного фронта в Киевской, Черниговской, Одесской и западных областях. Дожди будут умеренными, местами значительными. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер в западных областях северо-западный, 5−10 м/с, на остальной территории Украины юго-восточный, 7−12 м/с, на Левобережье днем ожидается усиление до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+17 °С, днем +20…+28 °С, в Крыму до +30 °С. В западных и северо-западных областях ночью +4…+10°С, днем +9…+18°С.

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Во вторник, 27 мая, влажная и неустойчивая погода сохранится в западных, южных, Киевской областях, днем также кратковременные дожди с грозами пройдут в центральных регионах. В восточной и северо-восточной части — без существенных осадков. Ветер на Левобережье юго-восточный, 9−14 м/с, днем ожидаются порывы 15−20 м/с; в остальных регионах переменных направлений, 5 — 10 м/с.

В среду 28 мая дожди прогнозируются в большинстве областей Украины, местами возможны грозы и шквалистое усиление ветра. Преимущественно без осадков будет только на крайнем востоке и в Крыму. Ветер на Левобережье ожидается юго-восточный, 9−14 м/с, на остальной территории переменных направлений, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +11…+17 °С, днем +15…+22 °С, на крайнем востоке до +28 °С.

В четверг, 29 мая, по всей территории Украины пройдут дожди, днем в северо-западных областях местами значительные, местами с грозами, градом и шквалами. Относительно сухая погода прогнозируется только в Крыму и в Приазовье. Ветер ожидается юго-восточный, 7−12 м/с, в западной части северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью будет +10…+16 °С, днем +14…+22 °С.

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В пятницу, 30 мая, ночью дожди пройдут в западных областях, днем осадки распространятся также на северные и центральные регионы Украины. Местами возможны грозы. Ветер на Левобережье южного направления, на Правобережье северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью предполагается +10…+16 °С, днем +14…+22 °С, на крайнем востоке до +27 °С.

В субботу 31 мая ночью ожидается погода без существенных осадков, днем в западных и восточных областях пройдут кратковременные дожди, местами в сопровождении грозы. Ветер будет преобладать северо-западного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 °С, в западной части местами +4…+9 °С; днем +18…+23 °С.

В воскресенье, 1 июня, дожди разной интенсивности прогнозируются в западных, восточных областях, а также в Крыму. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью предполагается в пределах +8…+15 °С, днем +19…+24 °С.

Также Игорь Кибальчич спрогнозировал летнююь погоду, отметив, что лето ожидается теплым, иногда жарким и с неравномерным увлажнением. Впрочем, он добавил, что этот прогноз — предварительный, с достоверностью не более 60 — 65%, в отличие от более точных прогнозов — на декаду или месяц.

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«В этом году весенний период на территории Украины оказался достаточно контрастным: в марте наблюдались рекордно высокие температурные показатели, а май удивил многих украинцев длительными холодами и частыми заморозками, особенно в северных и западных областях. Более того, начиная с 2020 года, практически каждый май был или в пределах нормы по холоду, илп прохладным. Все это — последствия потепление в Арктическом регионе. Чем выше температура в приполярной области, тем меньше межширотный температурный градиент и чаще наблюдаются меридиональные синоптические процессы над Европой весной и в начале лета, способствующие проникновению арктических воздушных масс в южные широты», — отметил метеоролог.

Напомним, что на выходных Украина находилась под влиянием различных воздушных масс: с юго-востока в страну поступал теплый и сухой воздух из Центральной Азии, а в западных регионах было прохладно и влажно.

Фото Pixabay

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