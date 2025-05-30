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Украина

В Украине перенесли празднование Дня защиты детей: подробности

12:47 30 мая 2025
День защиты детей будет отмечааться 20 ноября. Фото из открытых источников

Международный день защиты детей, обычно в Украине отмечавшийся в первый день лета, отныне будет отмечаться в другой день.

Президент Украины подписал указ, согласно которому День защиты детей будет отмечаться ежегодно 20 ноября, во Всемирный день ребенка.

Официально этот день в Украине отмечался с 1 июня 1998 года. А решение по изменению даты было принято с целью согласования с международной практикой и подчеркивания важности прав детей в глобальном контексте.

20 ноября — символическая дата, ведь именно в этот день в 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которая стала ключевым документом в области защиты прав детей.

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Считается, что первое празднование Дня защиты детей состоялось еще в 1925 г. в Сан-Франциско, когда генеральный консул Китая организовал фестиваль для сирот. Официально праздник был основан в 1949 году в Париже во время заседания Совета Международной демократической федерации женщин. Спустя 40 лет, в 1989-м, соответствующее решение приняла Генассамбеля ООН.

Во многих странах этот день отмечают детские фестивали, образовательные мероприятия и благотворительные инициативы. Также проводятся акции, направленные на повышение осведомленности о правах детей и их защите.

Напомним, что в третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца — соответствующий президентский указ был подписан в 2019 году.

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Фото из открытых источников

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