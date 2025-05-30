- 30.05 22:27 Фуд-тренды, которые помогут вам сохранить здоровье: почему их следует придерживаться
- 30.05 22:00 Заварные блины на кефире: подарите королевский завтрак тем, кого любите
- 30.05 21:31 Я чувствую, что заслужила это: Жизель Бюндхен об изменениях в жизни после рождения третьего ребенка
- 30.05 21:02 Сплошное зло: ваш кишечник будет работать лучше, если вы перестанете есть эти продукты
- 30.05 20:45 «Древнегреческий миф „Похищение Европы“ стал источником вдохновения для многих известных художников», — коллекционер фарфора Людмила Карпинская-Романюк
- 30.05 20:33 Осиротели двое детей: на Курщине погиб воин из Винницкой области
- 30.05 20:07 Готовим соленики: дети сметут со стола за считанные минуты
- 30.05 19:52 Чупакабра вернулась: на Львовщине массовое убийство
- 30.05 19:46 У оккупантов новое «вундерваффе» против украинских дронов: что враг приготовил для защиты и поможет ли ему это
- 30.05 19:19 Санкции «не работают»: в россии расходы растут втрое быстрее чем ожидалось, а денег может хватить еще на 15 месяцев
- 30.05 18:59 Тельцам — «Дама Мечей» и важная встреча, Львам — «Десятка Кубков» и риск потери: Таро-прогноз на 31 мая
- 30.05 18:33 Может повторить судьбу других разрушенных: аналитик назвал город, на который нацелилась рф
В Украине перенесли празднование Дня защиты детей: подробности
Международный день защиты детей, обычно в Украине отмечавшийся в первый день лета, отныне будет отмечаться в другой день.
Президент Украины подписал указ, согласно которому День защиты детей будет отмечаться ежегодно 20 ноября, во Всемирный день ребенка.
Официально этот день в Украине отмечался с 1 июня 1998 года. А решение по изменению даты было принято с целью согласования с международной практикой и подчеркивания важности прав детей в глобальном контексте.
20 ноября — символическая дата, ведь именно в этот день в 1989 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, которая стала ключевым документом в области защиты прав детей.
Считается, что первое празднование Дня защиты детей состоялось еще в 1925 г. в Сан-Франциско, когда генеральный консул Китая организовал фестиваль для сирот. Официально праздник был основан в 1949 году в Париже во время заседания Совета Международной демократической федерации женщин. Спустя 40 лет, в 1989-м, соответствующее решение приняла Генассамбеля ООН.
Во многих странах этот день отмечают детские фестивали, образовательные мероприятия и благотворительные инициативы. Также проводятся акции, направленные на повышение осведомленности о правах детей и их защите.
Напомним, что в третье воскресенье июня в Украине будут отмечать День отца — соответствующий президентский указ был подписан в 2019 году.
Фото из открытых источников266
Читайте нас в Facebook