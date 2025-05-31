«Без ноги, в состоянии шока начинаю ползти. И снова мина. Мне отрывает руку и разрывает живот»: история штурмовика, который трижды обманул смерть

«Я свободный человек. На меня даже наручники уже не наденешь», — говорит 34-летний ветеран с Черниговщины Александр Ревтюх, который на фронте потерял ногу и руку. На самом же деле за этой шуткой кроется глубокая философия принятия себя и превращение своих слабых сторон в уникальные преимущества. Во время украинского контрнаступления в 2023 году мужчина оказался посреди минного поля. Трижды подорвавшись, захлебываясь кровью на поле боя, военный записал последнее видео для мамы и уже прощался с жизнью. Но чудом побратимы выдернули Александра из когтей небытия, и теперь мужчина мотивирует других к жизни, несмотря ни на что. Своей историей ветеран поделился с нашим изданием.

«Вчера ты в Будапеште, а сегодня тебя уже хотят убить из танков»

Александр называет себя многогранным человеком, и это полностью соответствует действительности. Учитель истории по первому образованию мужчина успел поработать официантом, воспитателем в реабилитационном центре, отслужить срочную службу и получить второе высшее образование в институте Управления государственной охраны (УГО).

ВІДЕО ДНЯ

— Я спешил жить, — признается Александр.

Начало полномасштабного вторжения рф мужчина встретил в Будапеште, где к тому времени уже постоянно жил и работал. Когда Александр увидел в новостях кадры ракетных обстрелов Украины, приехал на местный вокзал и стал волонтерить переводчиком-логистом, помогая украинским беженцам.

РЕКЛАМА

Но впоследствии одного волонтерства мужчине стало мало и он принял решение вернуться в Украину.

— Я мог бы остаться в Будапеште, мог уехать в Канаду. Но ведь я могу сменить ребят, погибших за мою семью. Поэтому это было очень сознательное решение: мне был 31 год, у меня было военное образование, я в хорошей физической кондиции. Кто еще должен защищать Украину? - говорит Александр.

До ранения Александр был в хорошей физической форме

РЕКЛАМА

В военкомате родного Нежина мужчину отказались мобилизовать. Не нашлось должности. Однако наш собеседник не из тех, кто так просто сдается. В то время известный украинский военный Валерий Маркус объявил конкурс на отбор бойцов в новое подразделение добровольцев. Александр прошел собеседование и уже через две недели тренировок отправился на оборону Донбасса в составе 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» (в то время это еще был батальон).

Мужчина сразу же попадает на оборону Углегорской ТЭС, вокруг которой шли ожесточенные бои.

— И это был такой контраст: ты живешь в Будапеште, у тебя работа, ты работаешь с корейцами, а тут вдруг ты на войне и тебя хотят убить из танков, — объясняет военный.

Три долгие недели подразделение Александра держало позиции вблизи ТЭС. Защитники окапывались буквально в угле и было ощущение, что просто грудью прикрывают границы Украины, ведь против танков и авиации врага у украинских военных были только автоматы и гранатометы.

РЕКЛАМА

Мужчина рассказывает, что на этом направлении им противостояли наемники из ППК «Вагнер», действовавшие слаженно и на опыте военных действий в Сирии и Африке.

Однако батальон Александра выстоял и свою задачу выполнил. Тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный превратил подразделение в штурмовой полк, и мужчина с побратимами отправился на обучение в Германию, готовиться к контрнаступлению. Эта учеба длилась долгих девять месяцев, но именно она, как уверяет Александр, в итоге и сохранила ему жизнь.

«К минному полю не готов никто»

Июнь 2023 года. Первые дни украинского контрнаступления. Именно тогда в Запорожской области военный получил тяжелое ранение, оказавшись в шаге от гибели. Тот день мужчина помнит в мельчайших подробностях.

Местность, по которой Александр с побратимами должен был наступать на вражеские позиции, разминировать не удалось. И даже несмотря на это, задачу нужно было выполнять.

— Мы зашли в лесопосадку и поняли, что она не разминирована. Нас накрывали артиллерией, и мы отступили на 100 метров. Было уже понимание, что мы приехали штурмовать, а нас берут в кольцо, — вспоминает ветеран.

Не дав себя окружить, группа из шести добровольцев, среди которых был и Александр, выдвинулась в направлении вражеских позиций.

— Но там все было заминировано. Нас хорошо тренировали, ребята были ко всему готовы, но к минному полю не готов никто, — подчеркивает мужчина.

На украинских штурмовиков враг направил тяжелую технику, и командир приказал Александру возвращаться за поддержкой.

— Я пробежал метров 15… мина… и мне оторвало ногу, — рассказывает военный.

Александр быстро наложил себе турникет и стал ждать эвакуации, которая оказалась еще более адской.

— Когда истекал кровью, я записал видео для мамы с поля боя, чтобы она смогла деньги получить. Мол, мама, смотри я на поле боя, меня здесь ранило. За мной пришли ребята и положили на носилки. Поднимают носилки, а подо мной разрываются еще две мины. Ребятам обломками отрывает ноги, а меня отбрасывает на два метра. Я уже думаю, что буду лежать и вообще не шевелиться, ведь на один квадратный метр там было около шести мин. Потерял сознание, — говорит собеседник.

Очнулся Александр от нового, еще более мощного обстрела.

— Возле меня приземлился снаряд. В состоянии шока я начинаю ползти. И метр не прополз, как мне отрывает руку и разрывает брюшную полость. Осколки вместе с землей залетают в рот. Я задыхался… Показал побратиму рядом, чтобы он меня пристрелил, — рассказывает военный.

Но побратим не послушался Александра. Наложив еще один турникет — уже на руку, он вытащил землю и осколки изо рта товарища, дав ему возможность дышать. В это время мужчина снова потерял сознание. Когда пришел в себя и оглянулся вокруг, то не увидел ни одной живой души.

— Я из последних сил крикнул: «Я жив!» — и за мной вернулись, — вспоминает собеседник.

Побратимы зашли на минное поле и, выполняя правильный алгоритм эвакуации с заминированной местности, начали передавать Александра по рукам. Мужчину положили в БМП Bradley и под грохот мин, разрывавшихся под колесами военного автомобиля, доставили к медикам.

«Я свободный человек и ни о чем не жалею»

Первые четыре месяца после ранения Александр называет самыми тяжелыми в своей жизни. Сначала у ветерана разошлись швы на животе, и медикам пришлось снова спасать военного. Потом смерть еще раз напомнила о своем близком присутствии, когда в больницу, где находился Александр, прилетела ракета, но, к счастью, не разорвалась.

Первые четыре месяца после ранения Александр называет самыми тяжелыми в своей жизни

Позже Александр понял, что нужно начинать работать над собой, чтобы жизнь продолжалась, а не ограничивалась только стенами больничной палаты. Помогло образование: когда мужчина учился в институте УГО, то писал магистерскую «Формирование эмоционально-волевой стойкости военных». Институтские исследования пригодились ветерану, ведь он начал применять эти практики на себе. Вот как объясняет эту философию Александр:

— Понимаете, нужно принять себя. У меня нет руки. Ладно. Но я так развил существующую руку, что очень быстро могу работать со смартфоном, могу печатать и монтировать, — уверяет военный.

Тот же прием — превращение слабостей в преимущества — ветеран применил и в случае с ампутацией нижней конечности, когда в День Независимости установил национальный рекорд, присев на одной ноге 34 раза за одну минуту.

— Обычный человек не может столько присесть на одной ноге, ведь тело тяжелое, потому что у человека с одной стороны и рука, и нога. А я могу присесть, ведь конвертирую свою слабую сторону в сильную. Обычный человек не смог бы побить национальный рекорд по приседаниям на одной ноге, а я смог, — добавляет военный.

"Обычный человек не смог бы побить национальный рекорд по приседаниям на одной ноге, а я смог", - говорит военный

Ходить на протезе ветеран научился довольно быстро.

— Я открыл секрет идеальной ходьбы. Каждый день прыгал на скакалке. Таким образом развил мелкую моторику ног. Я упал тысячу раз, но и встал тысячу раз. Поэтому уверенно хожу. Это скакалка и много работы над собой, — объясняет ветеран.

Двигаться на протезе ветеран научился довольно быстро

Но настоящей бедой для мужчины стали сильные фантомные боли. Однако, опять же, руководствуясь своей уникальной философией стойкости, Александр и эту проблему превратил в «суперсилу».

— Мне врач сказал: или ты постоянно, до конца своей жизни, будешь на наркотических обезболивающих, или ты постоянно чем-то занимаешься и забываешь об этой боли. Поэтому я поставил себе алгоритм — постоянно работать. Мне говорят: «Как ты все успеваешь?» А я должен успевать, потому что болит очень сильно, — говорит ветеран.

"Мне врач сказал: или ты постоянно, до конца своей жизни, будешь на наркотических обезболивающих, или ты постоянно чем-то занимаешься и забываешь об этой боли", - вспоминает Александр

А успевает Александр действительно немало: занимается боксом, участвует в благотворительных активностях, танцует и даже читает лекции по мотивам своей жизни «Умереть, чтобы родиться». Кстати, во время лекций мужчина использует уникальный реквизит: перчатку Виталия Кличко с автографом. История ее получения лишний раз доказывает, что нет ничего невозможного для человека действия.

Успевает Александр действительно немало: занимается боксом, участвует в благотворительных активностях, танцует... (Фото Сергей Ковалев)

— Я поехал в лес и три дня бил дуб и снимал это на видео. Я знал, зачем это делал, ведь через три дня в Киеве планировался вечер большого бокса. Моя идея была такая: взобраться на ринг и показать бой с тенью с одной рукой и на одной ноге. Со смонтированным видео на флешке я через пол-Киева на коляске приехал на вечер бокса, нашел организаторов и попросил пять минут и микрофон перед главным боем. Я взобрался на ринг и устроил бой с тенью. Потом ко мне подошли организаторы и подарили эти перчатки, продававшиеся за три миллиона гривен. Это была большая импровизация, — отмечает собеседник.

Трижды обманув смерть, военный чувствует, что какая-то сила стелит ему жизненный путь, и он просто не в праве сказать: «я не могу».

— Я ни о чем не жалею, ведь если бы не вернулся в Украину, то до конца жизни остался бы рабом. А сейчас я свободный человек не только физически, но и духовно. Больше всего жду завершения войны. Когда это произойдет, хочу быть первым, кто подаст петицию для смены государственного флага на красно-черный. Чтобы наши враги не смогли стереть историю, а наши дети — помнили, что когда-то у нас был желто-голубой флаг, но он залит кровью защитников, — резюмировал Александр Ревтюх.

Получить помощь украинцам с инвалидностью можно на сайте организации EnableMe Ukraine. Вы можете задать вопросы эксперту и получить бесплатную помощь в сообществе EnableMe.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю 41-летнего военного из Днепра Антона Киньшина, который стал в ряды ВСУ еще в 2013 году, неоднократно был ранен, пережил даже прямое попадание снаряда из танка (!), и каждый раз после лечения военный возвращался к собратьям и жене.

Фото: Александр Ревтюх

556

Читайте нас в Facebook