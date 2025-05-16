«Танк засунул ствол в окно и влупил по мне»: история «стального» защитника, который возвращался на фронт к жене

Защитников Украины, которые прошли самые горячие точки фронта, получили ранения и не сломались ни телом, ни духом, украинский народ наградил почетным званием — «стальные». Это не вымышленные киногерои, а живые люди из плоти и крови, которые живут рядом с нами. Без преувеличения, эпитет «стальной» можно использовать и в адрес 41-летнего военного из Днепра Антона Киньшина. Мужчина стал в ряды ВСУ еще в 2013 году, неоднократно был ранен, пережил даже прямое попадание снаряда из танка (!), и каждый раз после лечения военный возвращался к побратимам и жене, которая служила вместе с ним. Свою историю ветеран рассказал «ФАКТАМ».

«Решил изменить стиль жизни»

Антон Киньшин из семьи военных. Впрочем, до 2013 года он не связывал свою жизнь с армией и даже срочную службу не проходил. В 22 года женился, в семье родился ребенок, и мужчина вел гражданскую жизнь, занимаясь строительством, а затем производством мебели.

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Но в 2013 году, меньше чем за год до начала российско-украинской войны, Антон решил пойти в ВСУ.

- Как-то потянуло меня в армию. Пришел в военкомат и подписал контракт. Просто решил изменить свой стиль жизни. Да и отец был очень рад, что я продолжил семейную военную династию, — рассказывает мужчина.

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С началом вторжения рф подразделение Антона было командировано на восток в район Авдеевки, где шли бои вблизи шахты «Бутовка». Там военный получил свое первое ранение.

Антон Киньшин. Где-то на востоке

- Я перебегал с одной позиции на другую. Был минометный обстрел и под ногами произошли разрывы. Ранило руку, перебило пальцы. Но я сразу не понял, что мне задело и ноги. И когда перебинтовывали руку, то увидел, что ниже колен ноги полностью в крови, — вспоминает ветеран.

Осколками снаряда военному ранило ноги, перебило сосуды, повредило колено. Мужчина пережил пять непростых операций, и через год восстановления снова вернулся к службе. Почему?

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- Потому что чувствовал какую-то злость тогда за то, что со мной произошло. Понял, что надо дальше воевать. Мы понимали, что будут провокации от врага, и наше боевое подразделение готовилось к ним еще с 2019 года, — отметил Антон.

«Земля горела под ногами»

Уже за считанные недели до полномасштабного вторжения, когда на политических ток-шоу эксперты ломали копья вокруг темы, пойдет ли россия в наступление, военным уже все было понятно.

- Наш батальон только приехал из ООС (Операция Объединенных сил — Авт.) на ротацию и восстановление. Около месяца мы были в пункте постоянной дислокации, и за две недели до начала полномасштабного вторжения мы начали собираться к выезду, — вспоминает мужчина.

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24 февраля 2022 года подразделение Антона уже было под Харьковом.

- Только мы сошли с эшелона, загрузились на технику, и в это время по станции разгрузки ударила авиация. К счастью, мы успели оттуда уже выйти, — говорит ветеран.

По словам мужчины, «большая» война, с которой он тогда столкнулся, ни в какое сравнение не шла с боевыми действиями во время АТО и ООС.

- Обстрелы были просто «безлимитные». С 2014 по 2022 год такого не было, даже в самые горячие моменты войны. Авиация, артиллерия… Они тупо шли и сносили все, на своем пути под ноль. Земля горела под ногами, живого места не оставалось, — заверил военный.

Соответственно, и враг был более подготовлен и обучен.

В гражданской жизни ветерану пришлось искать новые формы мотивации

- Я пересекался и с вагнерами под Бахмутом, и с кадыровцами, под Угледаром был какой-то спецназ, потому что они были в такой броне, что я такого еще не видел. Да, у них есть мобилизованные, которые есть и у нас, однако мотивация у нас и у них очень разная. Мы дома и защищаемся, а они идут отобрать наши дома. Поэтому наши мобилизованные гораздо лучше мотивированы, — отметил Антон.

«Это было самоубийство, но мы выполнили задание»

Мужчина принимал активное участие в боевых действиях до 9 марта 2022 года. Именно в этот день в Волновахе Антон получил второе ранение и вообще чудом остался жив.

- Нам поступило задание занять оборону в здании больницы, чтобы прикрывать отступление основных сил из города. Честно говоря, это была бешеная задача, мы фактически добровольно пошли на самоубийство, но задачу выполнили. Мы заняли оборону, отражали штурмы, давали возможность ребятам отходить, — вспоминает горячие часы боев военный.

Но потом больницу, где со своим подразделением Антон держал оборону, окружили шесть танков. Даже один танк, по словам пехотинцев, это ужас для любого бойца, а шесть таких боевых машин — безумие!

- Они начали нас расстреливать. Пять танков из шести мы сожгли и пехоту отсекли. А шестой танк подъехал вплотную к зданию, засунул ствол в окно и влупил. Я увидел вспышку и выход из ствола. От взрыва я в воздухе сделал сальто раз семь, — говорит собеседник.

С порванным лицом, пробитой головой, травмированной грудной клеткой и сломанной ногой Антон прошел около 10 километров по полям и посадкам Донбасса, чтобы эвакуироваться.

Но попав в больницу мужчина поставил себе цель снова как можно быстрее вернуться на фронт. Не только к побратимам, но и к жене Юлии.

- Дело в том, что в моем подразделении с 2017 года со мной служила также и жена, и она осталась на передовой как боевой медик роты. Она все время была со мной на позициях. Я ей даже по-доброму завидую: у меня орден «За мужество» только III степени, а у нее III и II степеней, — пояснил ветеран.

Поэтому Антон «достал» медиков, которые занимались его здоровьем, чтобы они скорее выписали его из больницы.

- Я несколько дней походил с гипсом, потом снял его, замотал крепко ногу эластичным бинтом и поехал обратно к жене, — вспоминает военный.

Таким образом, выжив после танкового обстрела, через две с половиной недели Антон уже снова был в строю. С тех пор военный получил еще несколько ранений: под ноги прилетали кассетные снаряды, разрывало барабанные перепонки, контузии. Однако «стальной» военный отказывался покидать передовую. Когда же мужчине разорвало барабанные перепонки уже во второй раз, то начмед батальона буквально вытащил Антона за грудки с фронта.

Антон подружился с побратимами из подразделения «Карпатська Січ», которые в то время создавали в Ужгороде ветеранский хаб для занятий спортом

«Мы должны завершить войну»

Ветеран прошел восстановление и реабилитацию, на МСЭК получил третью группу инвалидности и был оставлен командованием на пункте постоянной дислокации. Однако, по словам Антона, просто спокойно служить в тылу он не мог и не хотел, поэтому уволился из ВСУ. В гражданской жизни ветерану пришлось искать новые формы мотивации.

- Когда я уволился из армии, то полгода почти вообще не выходил из дома. Я хотел морально отойти, выдохнуть от всего этого. Я очень много потерял друзей, побратимов, и это трудно, — отметил Антон.

Помогли ветерану такие же люди, как и он — военные. Мужчина подружился с побратимами из подразделения «Карпатська Січ», которые в то время создавали в Ужгороде ветеранский хаб для занятий спортом. В спортивный зал пригласили и Антона. Мужчина пришел, посмотрел, почувствовал атмосферу братства, и остался.

«Мы решили создать команду ветеранов», - вспоминает Антон

- А потом мы решили создать команду таких же ветеранов. Стали ездить по реабилитационным центрам, рассказывать о своей идее создания большой команды, чтобы развиваться морально и физически, ведь жизнь не заканчивается на ранениях, — подчеркнул ветеран.

По словам военного, «рецепт» его морального и физического восстановления оказался довольно простым: спорт, друзья, семья.

И именно семейные ценности позволят украинцам победить.

- У нас есть дух. Мы знаем, за что мы боремся: это наши семьи, дети, родители. Это наша земля! Не мы эту войну начали, но именно мы должны ее завершить, — резюмировал Антон Киньшин.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю ветерана, который чудом спасся на востоке: «Снаряды летели, земля вздымалась вверх, пули свистели со всех сторон. Это был ад».

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