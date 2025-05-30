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Части молодых украинцев выплатят по 200 тысяч гривен: кто может рассчитывать на бонус
Кабинет министров, ранее повысивший выплаты курсантам (речь идет об отличниках, обучающихся на последнем курсе, а также проходящим практику), принял решение об одноразовых выплатах молодым медикам. Впрочем, это касается не всех выпускников медицинских вузов.
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, по 200 тысяч гривен одноразовой выплаты смогут получить те выпускники-медики, которые устроятся на работу в медицинские учреждения в сельской местности или на территории активных боевых действий.
Он назвал эту выплату «действенной поддержкой молодых специалистов и средством преодоления кадрового дефицита медиков на местах».
Ранее правительство поддержало постановление, которым совершенствуется механизмы выплат денежного обеспечения военнослужащих, в частности, по выплатам в случае попадания бойца в плен. Также в парламенте был зарегистрирован проект закона, которым предлагается семьям военных, погибших в плену, выплачивать единовременную помощь в размере 15 млн гривен — как и родным бойцов, погибших на поле боя.
Фото Pixabay99
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