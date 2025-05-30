41.13 / 41.69 46.75 / 47.45
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Части молодых украинцев выплатят по 200 тысяч гривен: кто может рассчитывать на бонус

13:53 30 мая 2025
Кабмин определился с поддержкой молодых медиков. Фото Pixabay

Кабинет министров, ранее повысивший выплаты курсантам (речь идет об отличниках, обучающихся на последнем курсе, а также проходящим практику), принял решение об одноразовых выплатах молодым медикам. Впрочем, это касается не всех выпускников медицинских вузов.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, по 200 тысяч гривен одноразовой выплаты смогут получить те выпускники-медики, которые устроятся на работу в медицинские учреждения в сельской местности или на территории активных боевых действий.

Он назвал эту выплату «действенной поддержкой молодых специалистов и средством преодоления кадрового дефицита медиков на местах».

Ранее правительство поддержало постановление, которым совершенствуется механизмы выплат денежного обеспечения военнослужащих, в частности, по выплатам в случае попадания бойца в плен. Также в парламенте был зарегистрирован проект закона, которым предлагается семьям военных, погибших в плену, выплачивать единовременную помощь в размере 15 млн гривен — как и родным бойцов, погибших на поле боя.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА
99

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Герань

Разбросайте вокруг герани и будете наслаждаться обильным цветением

Как отмыть чугунную ванну, фото из открытых источников

Сделайте так, и чугунная ванна будет как новая: никакой грязи, ржавчины или налета

Город Сумы. Инсталляция

Летом Сумы оккупируют? — эксперт обратил внимание на важную деталь

Принц Гарри, фото Trip.com

Принц Гарри неожиданно прилетел в Китай и получил от поклонников новое прозвище

Следующий материал
Новости партнеров