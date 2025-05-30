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Доплаты пенсионерам и техосмотр авто по новым ценам: что изменится для украинцев с 1 июня 2025 года
С 1 июня украинцев ждут важные изменения в разных сферах жизни — от социальных выплат до банковских операций и техосмотра транспортных средств.
— Ограничения на банковские переводы
В рамках меморандума о прозрачности финансовых услуг, украинские банки снижают лимиты на переводы между картами для клиентов среднего и низкого риска — теперь они будут составлять 100 тысяч гривен в месяц вместо 150 тысяч гривен. Для повышения лимитов необходимо подтвердить источник и размер доходов.
— Изменения в техосмотре
С 1 июня возрастет стоимость прохождения техосмотра, согласно новым правилам:
• 1 700 грн для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн (ранее было 1 050 грн).
• 2300 грн для автобусов и грузовиков более 3,5 тонн (было 1500 грн).
• До 2300 грн для мотоциклов и прицепов (в зависимости от категории).
— Новые цифровые сервисы в «Дії»
Теперь в «Дії» будет работать мультишеринг документов — бизнесу будет проще получить пакет необходимых документов от клиента. В несколько кликов можно получить от клиента весь пакет нужных документов без ксерокопий, файлов и ошибок в бумагах.
Для использования сервиса мультишеринга необходимо настроить или обновить интеграцию с «Дією». Услуга платная для бизнеса, но бесплатная для клиентов, присылающих документы.
На портале госуслуг также появится новый функционал на базе искусственного интеллекта для быстрого получения справок и информации — достаточно будет лишь описать свою ситуацию.
— Повышение пенсий для работающих пенсионеров
Те, кому в апреле произвели перерасчет выплат, получат повышенные пенсии вместе с доплатами за апрель и май. Речь идет о тех, кто после последнего перерасчета или назначения пенсии набрал 24 месяца страхового стажа. По данным Минсоцполитики, это касается около 629 тысяч человек.
Также для пенсионеров с пенсией менее 10 340 грн продолжают действовать возрастные надбавки:
• 300 грн для тех, кому 70−74 года.
• 456 грн для тех, кто в возрасте 75−79 лет.
• 570 грн для лиц 80 лет и старше.
Выплата в первый месяц начисляется пропорционально количеству дней после дня рождения. То есть не с начала месяца, а именно со дня, когда пенсионер достиг соответствующего возраста.
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