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Гороскоп

Смена работы и свадьба: гороскоп на июнь 2025 года для всех знаков зодиака

20:42 31 мая 2025
Гороскоп

Известный астролог Людмила Булгакова специально для «ФАКТОВ» составила прогноз на июнь 2025 года для всех знаков зодиака. По мнению Людмилы, месяц будет спокойным и принесет долгожданное решение многих проблем.

Овен

Для представителей знака Овен наступает идеальное время для создания фундамента. Это касается решения рабочих вопросов и налаживания личной жизни. Если вы долго не решались на важный шаг, сейчас самое время.

Телец

Звезды советуют Тельцам сосредоточиться на общении с людьми вашего ближайшего окружения. Там вы найдете поддержку в трудное время и совет, который поможет в принятии решений. Старайтесь не спорить — интуиция в июне может вас подвести.

Близнецы

Самое время внимательно следить за своими эмоциями. Чувства могут сыграть с вами злую шутку и перевернуть все вверх дном. Могут появиться люди, которые захотят воспрепятствовать вашим планам. Не сбивайтесь с пути и доверяйте своей интуиции.

Рак

Решение важных дел представителям знака лучше отложить на следующий месяц. Используйте июнь для анализа и размышлений. Лучше всего — отправиться в небольшое путешествие, которое переключит внимание на менее важные вещи.

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Лев

Месяц удачный для тех, кто давно мечтал проявить свою инициативу. Теперь она уже точно будет замечена и оценена. Возможны изменения в служебном положении или смена работы. Любой из этих вариантов окажется для вас удачным.

Дева

Представители знака Дева должны оставаться верными своим ценностям. Даже несмотря на то, что в июне убеждения будут поддаваться большим соблазнам. Напряженный период будет во второй половине июня, так что у вас есть время подготовиться, чтобы отстоять себя.

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Весы

Представители знака Весы могут смело действовать и принимать решения. Не бойтесь тратить эмоциональные и материальные ресурсы — вы будете вознаграждены за это сполна. Начало лета станет для вас первой ступенькой к приятным изменениям, которые проявятся уже в конце года.

Скорпион

В июне Скорпионам стоит максимально уделить внимание заботе о своих близких. Как никогда, они будут в этом нуждаться. Возьмите небольшой отпуск, чтобы провести время со своей второй половинкой. Крепкая эмоциональная связь лишь улучшит ваше положение в обществе и создаст предпосылки для материального успеха.

Стрелец

Звезды призывают активных Стрельцов в июне следить за порядком. Это касается как бытовых вещей, так и ваших чувств. Отбросьте сомнения и решите вопросы, которые уже давно откладывали. Не стоит перенапрягаться, во второй половине месяца займитесь своим здоровьем.

Козерог

Представители знака должны почаще прислушиваться к советам друзей. Речь идет о тех людях, с которыми вы давно знакомы и уверены в их искренности. Вопросы, которые не давали вам покоя последние недели, решатся лучшим образом. Надо лишь проявить терпение.

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Водолей

У представителей знака наступает один из самых романтических месяцев в году. Хорошее время, чтобы сделать предложение руки и сердца и запланировать свадьбу. У одиноких Водолеев появится человек, который повлияет на их судьбу, а возможно, и станет второй половинкой.

Рыбы

Звезды обещают Рыбам приключения, к которым они явно не были готовы. Не надо пугаться — испытания окажутся в результате довольно приятными и порадуют вас финалом. Не стоит замыкаться в своих мыслях, чаще встречайтесь с друзьями, не бойтесь быть откровенными и с радостью принимайте помощь.

Ранее «ФАКТЫ» давали финансовый гороскоп на июнь-2025, отметив, в частности, что перед Близнецами откроются новые возможности, а Рыбам нужно довериться интуиции.

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