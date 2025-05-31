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Время исполнения желаний: гороскоп на 31 мая и предупреждение от мольфара
Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 31 мая. Это прекрасное время для воплощения в жизнь своих планов и исполнения желаний: все, что будет задумано и загадано в эти лунные сутки, обязательно сбудется, сообщает ТСН.
Козерог
Если решите посвятить часть дня работе, вы сможете выполнить задание на отлично, и это не останется незамеченным. Ваше руководство по достоинству оценит ваше усердие, вознаградив вас не только морально, но и материально.
Водолей
Если вы планируете празднование важных событий, будьте осторожны с выбором продуктов. В спешке легко приобрести некачественные или несвежие товары. Потратьте немного больше времени на выбор, чтобы ваши гости остались довольны.
Рыбы
В этот день любое новое знакомство не будет случайным. Ваша встреча с этим человеком, вероятно, имеет долговременные и положительные перспективы, которые могут изменить ваши отношения к лучшему.
Овен
Попытайтесь изменить свое отношение к людям, которые вас раздражают. Откажитесь от категорических и резких реакций и выберите спокойный, дружелюбный подход. Это вас удивит, потому что люди быстро отреагируют положительно на ваше новое поведение.
Телец
Не стоит поучать окружающих, доказывая свою правоту. Даже если вы уверены в своем мнении, это не убедит людей. Это может испортить отношения с ними, поэтому лучше сохранять нейтралитет.
Близнецы
Посвятив первую половину дня домашним делам, после обеда не забывайте об отдыхе. Выходной должен быть не только продуктивным, но и восстановительным, поэтому смените деятельность и позвольте себе отдохнуть.
Рак
Если вы чувствуете напряженность в отношениях с близким человеком, следует не замыкаться в себе. Откровенный разговор о ваших чувствах поможет выяснить причины напряженности и, вероятно, разрешит ситуацию.
Лев
В этот день лучше воздержаться от помощи другим. Иногда даже самые лучшие намерения могут привести к непредсказуемым последствиям, поэтому лучше не вмешиваться в чужие дела.
Дева
Сегодня вам будет легко сосредоточиться на работе. Вы можете выполнить все свои планы и даже перевыполнить их. После работы можно заняться домашними делами, ведь ваша энергия будет на высоте.
Весы
Люди вокруг будут давать вам советы по всем вопросам. Однако помните: ответственность за принятые решения лежит только на вас, поэтому последнее слово должно быть за вами.
Скорпион
Не бойтесь проявлять свои чувства к близким. Любви не бывает слишком много, поэтому этот день идеален для того, чтобы выразить свою привязанность. Не скупитесь на тепло и заботу.
Стрелец
Сегодня вы можете получить очень полезный совет от малознакомого человека. Он поможет вам разрешить сложную ситуацию, давно нуждающуюся в разрешении. Уделите внимание каждому слову, чтобы найти решение проблемы.
Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на неделю 26 мая — 1 июня.1309
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