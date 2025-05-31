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Гороскоп

Время исполнения желаний: гороскоп на 31 мая и предупреждение от мольфара

8:18 31 мая 2025
Гороскоп на 31 мая 2025 года для каждого знака зодиака

Астрологи, ранее рассказавшие, каким трем знакам зодиака Фортуна поможет разбогатеть летом 2025 года, составили прогноз на 31 мая. Это прекрасное время для воплощения в жизнь своих планов и исполнения желаний: все, что будет задумано и загадано в эти лунные сутки, обязательно сбудется, сообщает ТСН.

Козерог
Если решите посвятить часть дня работе, вы сможете выполнить задание на отлично, и это не останется незамеченным. Ваше руководство по достоинству оценит ваше усердие, вознаградив вас не только морально, но и материально.

Водолей
Если вы планируете празднование важных событий, будьте осторожны с выбором продуктов. В спешке легко приобрести некачественные или несвежие товары. Потратьте немного больше времени на выбор, чтобы ваши гости остались довольны.

Рыбы
В этот день любое новое знакомство не будет случайным. Ваша встреча с этим человеком, вероятно, имеет долговременные и положительные перспективы, которые могут изменить ваши отношения к лучшему.

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Овен
Попытайтесь изменить свое отношение к людям, которые вас раздражают. Откажитесь от категорических и резких реакций и выберите спокойный, дружелюбный подход. Это вас удивит, потому что люди быстро отреагируют положительно на ваше новое поведение.

Телец
Не стоит поучать окружающих, доказывая свою правоту. Даже если вы уверены в своем мнении, это не убедит людей. Это может испортить отношения с ними, поэтому лучше сохранять нейтралитет.

Близнецы
Посвятив первую половину дня домашним делам, после обеда не забывайте об отдыхе. Выходной должен быть не только продуктивным, но и восстановительным, поэтому смените деятельность и позвольте себе отдохнуть.

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Рак
Если вы чувствуете напряженность в отношениях с близким человеком, следует не замыкаться в себе. Откровенный разговор о ваших чувствах поможет выяснить причины напряженности и, вероятно, разрешит ситуацию.

Лев
В этот день лучше воздержаться от помощи другим. Иногда даже самые лучшие намерения могут привести к непредсказуемым последствиям, поэтому лучше не вмешиваться в чужие дела.

Дева
Сегодня вам будет легко сосредоточиться на работе. Вы можете выполнить все свои планы и даже перевыполнить их. После работы можно заняться домашними делами, ведь ваша энергия будет на высоте.

Весы
Люди вокруг будут давать вам советы по всем вопросам. Однако помните: ответственность за принятые решения лежит только на вас, поэтому последнее слово должно быть за вами.

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Скорпион
Не бойтесь проявлять свои чувства к близким. Любви не бывает слишком много, поэтому этот день идеален для того, чтобы выразить свою привязанность. Не скупитесь на тепло и заботу.

Стрелец
Сегодня вы можете получить очень полезный совет от малознакомого человека. Он поможет вам разрешить сложную ситуацию, давно нуждающуюся в разрешении. Уделите внимание каждому слову, чтобы найти решение проблемы.

Как писали «ФАКТЫ», ранее астрологи составили финансовый гороскоп на неделю 26 мая — 1 июня.

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