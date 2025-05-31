«Сладкие девятнадцать»: дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло отметила 19-летие шоппингом с подругой

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, недавно испугавшая поклонников своим видом, снова попала в объектив папарацци, которые, вероятно, подстерегали ее, ведь 26 мая девушке исполнилось 19 лет.

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Этот день она провела время с подругой, пишут зарубежные СМИ.



Девушки, видимо, устроили шоппинг в честь праздника. В руках Шайло был пакет люксового бренда Isabel Marant. Увидев фотографов, она сморщилась и высунула язык — очевидно, в знак пренебрежения к вторжению в ее частную жизнь.

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Шайло — старшая биологическая дочь Джоли и Питта. Первые фото после рождения журналы People и Hello! приобрели в свое время за рекордные для глянца 7,6 млн долларов. Все средства пара тогда пожертвовала ЮНИСЕФ.

По мере взросления Шайло в сети предметом обсуждения часто становился ее внешний вид. Поклонники Джоли и Питта отмечали, что девочка предпочитала появляться на публике в мужской одежде и с короткой стрижкой. Однако недавно она изменила стиль, повторив образ матери из культового фильма о Ларе Крофте. В соцсетях также обратили внимание на то, что Шайло, долгое время посещающее танцевальную студию, начала двигаться женственнее.

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У бывших супругов также есть двое младших биологических детей, близнецы Нокс и Вивьен, и трое приемных. Во время развода родителей, который происходил на фоне обвинений Питта в домашнем насилии, дети приняли сторону матери. А их отношения с отцом, как сообщала пресса, сильно изменились. Так, Шайло, Вивьен и Нокс ограничили общение с Питтом, а старшие дочери актера еще и отказались от его фамилии, взяв фамилию матери.

Вместе с тем стало известно, что Анджелина Джоли уже планирует переезд из США. Ранее она не могла этого сделать, потому что соглашение об опеке с бывшим мужем Брэдом Питтом предусматривает, что их дети-близнецы, Вивьен и Нокс Джоли-Питт, должны жить в Калифорнии, пока им не исполнится 18 лет. Но это время уже заканчивается. Как пишут СМИ, Джоли любит Камбоджу, Британию и Францию. В Камбодже у нее есть свой дом.

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