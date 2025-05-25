Она давно об этом мечтает: большая перемена в жизни Анджелины Джоли не за горами

Анджелина Джоли, удивившая своим поведением в Каннах, давно хочет покинуть США, однако по определенным причинам раньше не могла этого сделать. Это потому, что ее соглашение об опеке с бывшим мужем Брэдом Питтом предполагает, что их дети-близнецы, Вивьен и Нокс Джоли-Питт, должны жить в Калифорнии, пока им не исполнится 18 лет.

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Сейчас до этого возраста остались месяцы, и источник сообщил: «Можете поверить, что она уже начинает планировать. Это то, чего она хотела годами, и дата наконец-то близка», пишет Geo.tv.

Но дети пары идут в «разных направлениях», и инсайдер указал на трудности, с которыми может столкнуться Анджелина, собирая их под одной крышей:

«Она хочет создать домашнюю базу, которая удовлетворит все потребности ее детей, а также ее собственные. Усложняет то, что все они идут в разных направлениях. Она очень хотела бы, чтобы все дети поехали с ней в Камбоджу, но это нереально, поэтому Лондон может быть лучшим компромиссом. Он находится всего в шести часах от Нью-Йорка, в то же время удовлетворяет ее потребность в больших переменах».

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Звезда «Расхитительницы гробниц» в прошлом признавалась, что мечтает жить за пределами США. «Я бы хотела жить за границей, и сделаю это, как только моим детям исполнится 18 лет. Сейчас мне приходится жить там, где решит жить отец», — сказала она в 2019 году.

По словам источников, Джоли любит Камбоджу и Британию, а именно Лондон, кроме того, ей всегда нравилась Франция. Звезда владеет домами в США (в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке) и в Камбодже.

Недавно сообщалось, что вид выходившей из больницы старшей дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта взволновал поклонников.

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