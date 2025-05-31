«Испортила» танец жениха и невесты: стала известна настоящая причина неприязни между Бэкхэмами и их невесткой Николой

Когда напряженность в отношениях между Бэкхэмами и женой их старшего сына Бруклина Николой Пельтц стала известной поклонникам и друзьям семейства, многие из них стали на сторону Виктории и Дэвида. Ведь это Никола первой назвали родителей своего мужа «токсичными».

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В то же время действительно виноватой в ссоре была Виктория, пишет со ссылкой на инсайдеров People.



Оказывается, в 2022 году, когда женились Бруклин и Никола, молодожены должны были исполнить первый танец под живое исполнение песни Марком Энтони, другом семьи и бывшим мужем Дженнифер Лопес.

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«Перед началом песни Марк Энтони пригласил Бруклина на сцену, а потом сказал: «Прошу подняться на сцену… самую красивую женщину в этом зале — Викторию Бекхэм!» — рассказал источник изданию.

После этого Никола выбежала из зала в слезах.

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«Никола была уверена, что Виктория сделала это умышленно. Она знала, что танец заранее готовили для нее и Бруклина, но Виктория тайно изменила планы. Никола не могла понять, почему с ней обошлись так «, — рассказывал инсайдер.

Но другие источники утверждают, что таким образом Виктория «отомстила» невестке за то, что та отказалась надевать на свадьбу платье бренда Victoria Beckham.

Впрочем, ссора продолжается, и чем закончится «противостояние» между Викторией и Николой, пока трудно сказать. Как известно, недавно Бруклин якобы принял сторону жены, опубликовав в своем Инстаграмм сообщение: «Ты — вся моя жизнь, я всегда буду тебе любить. И я всегда буду тебя выбирать. Ты — самый прекрасный человек, которого я знаю. Ты и я — навсегда, любимая».

Поклонники решили, что так он публично поддержал жену.

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Напомним, что недавно в конфликт между Викторией и Николой были вовлечены даже члены королевской семьи. Кейт Миддлтон надела платье от Виктории Бекхэм, а принц Гарри и Меган Маркл пригласили в гости Бруклина с Николой.

Фото wireimage

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