Атака на Харьков и область: в результате ударов погибла женщина, много раненых, есть прилеты

В субботу, 31 мая, россия снова ударила по пригородам Харькова и по Харьковской области. Есть прилеты, погибшие и раненые.

«Силами нашей обороны был уничтожен боевой вражеский БПЛА над Киевским районом города. Без последствий на земле «, — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в поселке Васищево зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, повреждены здания. Пострадали люди.

В поселке Безлюдовка в результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал один человек.

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«На месте „прилетов“ работают экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь» , — отметил руководитель ОВА.

По данным областной прокуратуры, в Васищево ранены три человека: 22-летняя женщина и двое мужчин 64 и 57 лет, в Безлюдовке — две женщины получили ранения, им 74 и 66 лет. У 65-летней женщины и 50-летнего мужчины острая реакция на стресс

Еще 7 человек пострадали в результате утренних обстрелов пригородов Харькова.

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На месте работали спасатели, пиротехники и местная пожарная команда, сообщили в ГСЧС.

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Днем враг ударил по Купянску и Волчанским Хуторам. Есть погибшие и раненые, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его информации в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде. Ранения разной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.

В Купянске в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина. 65-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.

Также днем россияне били баллистикой и КАБами по Сумщине.

Напомним, в Сумской области была объявлена обязательная эвакуация в еще 11 населенных пунктах.

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