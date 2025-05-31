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Атака на Харьков и область: в результате ударов погибла женщина, много раненых, есть прилеты
В субботу, 31 мая, россия снова ударила по пригородам Харькова и по Харьковской области. Есть прилеты, погибшие и раненые.
«Силами нашей обороны был уничтожен боевой вражеский БПЛА над Киевским районом города. Без последствий на земле «, — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, в поселке Васищево зафиксировано попадание по территории гражданского предприятия, повреждены здания. Пострадали люди.
В поселке Безлюдовка в результате обстрела поврежден частный дом. Пострадал один человек.
«На месте „прилетов“ работают экстренные службы. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь» , — отметил руководитель ОВА.
По данным областной прокуратуры, в Васищево ранены три человека: 22-летняя женщина и двое мужчин 64 и 57 лет, в Безлюдовке — две женщины получили ранения, им 74 и 66 лет. У 65-летней женщины и 50-летнего мужчины острая реакция на стресс
Еще 7 человек пострадали в результате утренних обстрелов пригородов Харькова.
На месте работали спасатели, пиротехники и местная пожарная команда, сообщили в ГСЧС.
Днем враг ударил по Купянску и Волчанским Хуторам. Есть погибшие и раненые, сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
По его информации в селе Волчанские Хутора оккупанты нанесли удар FPV-дроном по гражданским, которые были на огороде. Ранения разной степени тяжести получили 47-летняя женщина и 57-летний мужчина. Медики госпитализировали пострадавших в больницу.
В Купянске в результате вражеского удара погибла 63-летняя женщина. 65-летний мужчина испытал острую реакцию на стресс.
Также днем россияне били баллистикой и КАБами по Сумщине.
Напомним, в Сумской области была объявлена обязательная эвакуация в еще 11 населенных пунктах.78
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