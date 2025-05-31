Опасность растет: в Сумской области объявили обязательную эвакуацию в еще 11 населенных пунктах

В Сумской области, которая пстоянно находится под обстрелами российских оккупантов, объявлена обязательная эвакуация жителей еще 11 населенных пунктов. Об этом заявил руководитель ОВА Олег Григоров.

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«Подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района. Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин», — говорится в сообщении.

Эвакуация проводится из следующих населенных пунктов: Воробьевка (Речковская сельская община); Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольское городское общество); Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянское городское общество); Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).

«Всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты» , — отметил Григоров.

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Он призвал жителей не медлить с решением об эвакуации: «Оставаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью».

В общей сложности под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.

По информации ГСЧС, сегодня российские ракеты и беспилотники массированно атаковали разные части Сумской области. А именно:

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- в Дружбовской общине — горел поврежденный дом культуры.

- в Роменской общине — пылала животноводческая ферма на большой площади.

- в Тростянецкой общине горели нежилые здания и помещения сельскохозяйственного предприятия.

- в Дубовязовской общине — возникло возгорание в нежилом здании.

В настоящее время спасатели продолжают работать в одном из приграничных населенных пунктов, где из-за сложной ситуации безопасности периодически приходится приостанавливать работы, уточнили в ГСЧС.

Ранее аналитики DeepState сообщали, что армия россии нацелилась на Хотинь, а также Юнаковку в приграничье Сумщины. Они пытаются подойти поближе к деревням и пытаются штурмовать. Населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка уже находятся в серой зоне — там продолжаются активные штурмовые действия.

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