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Опасность растет: в Сумской области объявили обязательную эвакуацию в еще 11 населенных пунктах
В Сумской области, которая пстоянно находится под обстрелами российских оккупантов, объявлена обязательная эвакуация жителей еще 11 населенных пунктов. Об этом заявил руководитель ОВА Олег Григоров.
«Подписал распоряжение об обязательной эвакуации жителей еще 11 населенных пунктов Сумского района. Решение принято с учетом постоянной угрозы жизни гражданского населения в результате обстрелов пограничных общин», — говорится в сообщении.
Эвакуация проводится из следующих населенных пунктов: Воробьевка (Речковская сельская община); Штановка, Вороновка, Янченко (Белопольское городское общество); Цымбаловка, Шкуратовка (Ворожбянское городское общество); Кровное, Николаевка, Рудновка, Спасское, Капитановка (Николаевская сельская община).
«Всем, кто нуждается в помощи, предоставляется транспорт, гуманитарная помощь, временное размещение и социальные выплаты» , — отметил Григоров.
Он призвал жителей не медлить с решением об эвакуации: «Оставаться в зоне постоянной опасности — это прямая угроза вашей жизни и здоровью».
В общей сложности под обязательную эвакуацию подпадают 213 населенных пунктов Сумской области.
По информации ГСЧС, сегодня российские ракеты и беспилотники массированно атаковали разные части Сумской области. А именно:
- в Дружбовской общине — горел поврежденный дом культуры.
- в Роменской общине — пылала животноводческая ферма на большой площади.
- в Тростянецкой общине горели нежилые здания и помещения сельскохозяйственного предприятия.
- в Дубовязовской общине — возникло возгорание в нежилом здании.
В настоящее время спасатели продолжают работать в одном из приграничных населенных пунктов, где из-за сложной ситуации безопасности периодически приходится приостанавливать работы, уточнили в ГСЧС.
Ранее аналитики DeepState сообщали, что армия россии нацелилась на Хотинь, а также Юнаковку в приграничье Сумщины. Они пытаются подойти поближе к деревням и пытаются штурмовать. Населенные пункты Водолаги, Владимировка и Константиновка уже находятся в серой зоне — там продолжаются активные штурмовые действия.207
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