Враг атаковал Сумщину, Харьковщину и ряд других регионов: есть попадания, среди погибших — дети и подростки

Во время ночной атаки на Украину враг запустил беспилотники, бил КАБами и артиллерией по прифронтовым населенным пунктам. Есть погибшие и раненые, в том числе дети.

ВІДЕО ДНЯ

По данным командования Воздушных сил, в ночь на 31 мая противник атаковал 114 средствами воздушного нападения:

- 107 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов;

- 2 реактивными ударными БпЛА (неустановленного типа);

- 2 зенитными управляемыми ракетами С-300;

- 3 управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

По состоянию на 08:30 противовоздушной обороной обезврежено 69 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) и 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 на востоке, юге, севере и в центре страны. 42 — сбиты огневыми средствами поражения, 30 — локационно утраченные/подавленные РЭБ.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника в 13 локациях.

РЕКЛАМА

Один ребенок погиб и еще один ранен в результате вражеских ударов по селу Долинка Пологовского района, сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Погибла 9-летняя девочка, ранен 16-летний парень. Таковы последствия вражеской атаки по прифронтовой деревне Пологовского района. Россияне попали КАБами по жилой застройке. Один дом разрушили. Еще несколько домов, автомобили и хозяйственные постройки повреждены взрывной волной», — уточнил Федоров.

РЕКЛАМА

В течение суток оккупанты нанесли 628 ударов по 24 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 34 сообщения о повреждениях квартир, частных домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

В Харькове в результате атаки россии зафиксировано восемь попаданий: два в Шевченковском районе и шесть в Киевском. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

РЕКЛАМА

В Шевченковском районе повреждены СТО, в том числе помещение и несколько автомобилей. В Киевском районе выбиты стекла в нескольких домах, отметил Терехов.

По информации руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, два человека пострадали из-за удара оккупантов по Васищево на Харьковщине. Повреждены предприятие и жилье людей.

Изюм тоже оказался под обстрелом вражеских беспилотников. В городе раздавались взрывы. Предварительно зафиксировано попадание на территории гражданского предприятия.

В Херсонской области за сутки трое погибших. Ночью войска россии обстреляли Днепровский район Херсона, сообщил руководитель ОВА Александр Прокудин. В результате удара смертельные ранения получил 66-летний мужчина.



Агрессор бил по Никопольщине артиллерией и FPV-дронами. Сбросил боеприпас с БПЛА. Атаковал райцентр, Марганецкую и Покровскую громады. Пострадали 42-летний мужчина и женщина 31 год.

Произошли два пожара. Огонь спасатели потушили. Повреждены многоквартирный дом, 2 частных дома и столько же не эксплуатировавшихся зданий, гараж, 4 хозяйственные сооружения, газопровод, сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По информации Сумской ОВА, в ночь на 31 мая враг нанес ракетные удары по территории Недригайловской громады на Сумщине. Есть повреждения в жилом секторе, разрушены складские помещения. По меньшей мере, один человек пострадал — ему оказали медицинскую помощь на месте.

За сутки воздушная тревога в области продолжалась 11 часов 47 минут.

Как сообщали «ФАКТЫ», враг продвигается в Сумскую область. По данным DeepState, активность противника с каждым днем усиливается. Населенные пункты Водологи, Владимировка и Константиновка уже находятся в серой зоне — там продолжаются активные штурмовые действия. Россияне нацелились на Хотинь и Юнаковку.

На севере Харьковщины сейчас россияне проводят разведку боем малыми штурмовыми группами. Основные усилия врага в области сосредоточены на Купянском направлении, пишет руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По данным Генштаба, за минувшие сутки на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Напомним, накануне от атак россиян тоже пострадала Харьковщина. В Харькове разрушено троллейбусное депо в результате массированного удара дронов врага.

Еще одним направлением вражеской атаки стала Одесская область. В частности, в Измаиле уничтожено отделение «Новой почты».

147

Читайте нас в Facebook